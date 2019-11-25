【區議會選舉】選舉「破七」要靠「沉默的大多數」

11月24日區議會選舉順利舉行，投票率高達71.2%，共294萬選民參與投票，寫下歷史紀錄。投票率「破七」固然叫人意外，但更值得深思的是，為何「破七」如此難得？

回看最近兩屆的區議會及立法會選舉，前者投票率為四成多，後者為五成多。

2011年區選：41.49% 2015年區選：47.01% 2012年立選：53.05% 2016年立選：58.28%

區議會選舉的投票率較立法會低，社會普遍相信與區議會的形象相關。區議會予人印象職能有限，處理交通燈、天橋等社區事務，甚至有如「雞肋」，令選民認為不投票也罷。但即使是充滿政治議題及氣氛的立法會選舉，投票率也只是五成多，未算高企。

2019年：香港人的政治覺醒

研究香港政治生態的傳統說法，均引用社會學者劉兆佳於1982年提出的理論，以「功利家庭主義」及「低度整合的社會政治體系」為由，指出香港市民以家庭為單位，致力改善家庭的物質生活環境，多於投放心力在社會公共事務。然而，自1980年代港英政府引入選舉，加上2003年七一及2014年佔領運動，香港最少兩、三代人無疑已經歷政治啟蒙，不應該再以不合時宜的理論來解釋。

尤其是今次區議會選舉，正值社會反修例運動尚未完結，民間一方面同情包括理大被困人士在內的示威者，另一方面將矛頭指向政府及事事支持政府的建制派，視一場本應以區政治理為主題的選舉如同變相公投。對於被政治氣氛蓋過了務實政績的候選人，這固然是可惜之事，但對於整體市民來說，有如新一場的公民覺醒，絕對是好事。

破七：與歐美多國相近

乍看之下，我們未必明白投票率「破七」的意思。只要比較外國選舉數字，例如英國及加拿大的投票率為六成多，法國及德國為七成多。區議會選舉「破七」，雖然不及北歐民主社會，但亦已相當於不少早已熟悉民主選舉運作的國家。

歐美最近一次選舉投票率舉隅： 瑞典87.2% 丹麥84.6% 挪威78.2% 德國76.2% 法國74.6% 英國68.9% 加拿大68.3%

周日公布投票率達71.2%後，不少人已經希望明年立法會選舉能保持這樣熱烈的參與率，甚至呼籲明年9月不要外遊。但能否做到這樣，實在考驗過往「沉默」的香港人對社會是否關心。

此處所指「沉默」，指的是未有善用權利參與社會事務的香港人。這次區選的投票數字可見，建制派候選人的實際得票其實相若，甚至有正常之進帳，相反非建制候選人得票比上屆卻多了超過一倍。依此推論，以往選舉沒有投票、但今次願意走出來的，可能以所謂的中間派或「淺黃」為主。他們以往對於社會及政治可能不太關心，這次正值反修例示威，令政治及社會問題變得非常貼身，才令他們願意履行公民義務。

選舉中的「沉默大多數」

香港社會要走出屬於自己的路，我們實在需要更多人以和平及理性的方式參與公共事務。正如這次反修例示威，在6月兩次上百萬人大遊行後，「和理非」已逐漸將主導位置交給了「勇武派」，不少年輕人甚至逐上歧途，以暴力手段到處破壞。不論是曾經參與遊行的「和理非」，抑或過去不熱衷投票的冷感市民，抑或視區議會或立法會為「雞肋」、完全否定選舉力量的人，投票率若要繼續「破七」，以此彰顯真正的民意，體現香港人成熟的民主意識，這些在選舉中「沉默的大多數」便必須打破沉默，繼續與香港人同行，以各種和平而理性的方式表達意見，推動改變。

選舉結束，一切塵埃落定，但非建制派、建制派和政府均不會忘記香港尚未找到出路，反修例示威更加未見終點。但區議會選舉的確讓人反思，是否還有許多人未盡他們的責任，善用各種和平而合法的方式，為這個社會出一分力？