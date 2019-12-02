賣雪糕的伯伯　折射香港小販的窘態

示威者周日（12月1日）於尖沙咀發起「毋忘初心大遊行」，期間引發警民衝突，警方在梳士巴利花園外發射催淚彈。該處一名年近八旬的雪糕車伯伯自言對集會並不知情，只覺得人流變多，「賣水生意很好」。他在防暴警員與示威者間淡定食雪條的畫面，亦儼然緊張氣氛之中的「平行時空」。

歐陽伯伯駕着由三輪電單車改裝的雪糕車，周日在尖沙咀擺賣。雖然吸入催淚煙，他仍處變不驚，在義務救護員協助洗眼後，更輕描淡寫道：「現在吃條雪條，增加呼吸便一切良好。」這名賣雪糕的伯伯，無疑將小販在這段日子以來的窘態，形象化而具體地呈現了出來。

在賣雪糕的伯伯為人留意前，政府的紓困措施已經惠及本地小販，包括豁免固定攤位小販及流動小販今年10月至明年9月期間的牌費，涉及2,860萬元，5,900人受惠。歐陽伯伯的雪糕車屬於「流動小販牌照」下的「冰凍甜點」類，即俗稱「雪糕仔牌」，牌照續期費用每年2,100元。然而，豁免一年牌費對仍不足以幫助小販渡過當前難關。

歐陽伯伯駕着由三輪電單車改裝的雪糕車，周日在尖沙咀擺賣。（黃詠榆攝）

紓困措施不能假手於人

首先，有如小販租金的牌費向來不算高昂，這亦是小販較之於租舖的優勢。除了雪糕車的牌費為一年2,100元外，以當局即將發新牌的固定小販為例，年費亦為4千多至6千多元不等，即每個月幾百元。相對於牌費支出，小販經營面對的更大難題，在於衝突直接影響擺檔的機會，尤其是周末時段，而他們的貨品亦要租倉存放，又是另一筆支出。

李嘉誠基金會於早前推出的10億「應急錢」計劃，上周二（26日）宣布展開第三輪撥款，包括為持牌固定或流動小販提供合共1億元資助額，持牌小販可申請5,000元資助，款項預計十二月中前發放。關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成直指，「5,000元不算多，但亦夠他們（持牌小販）交幾個月水電費。」由此可見，基金會的資助能起立竿見影之效，亦反過來可見，單靠政府豁免牌費，未能為小販紓困。

事實上，政府對小販業界的支援，向來被批評為消極。以發牌制度來說，政府自1970年代不再增發小販牌照，只在收回舊牌照才再開放部分申請。市民對開小販檔的需求殷切，例如2010年多達逾9,000人競逐200多個固定小販牌照。

基金會的資助能起立竿見影之效，亦反過來可見，單靠政府豁免牌費，未能為小販紓困。 （資料圖片）

掙扎求存的小販

其次，雖然在花園街大火後，當局撥款為小販改善消防等基本設備，甚至協助搬遷及重建，但整體配套難言積極。早前854名固定攤位小販交回牌照，佔總數四分一，亦可見小販經營並不容易。香港的城市規劃過於倚賴由上而下，以商場及舖租作為主導，不利由下而上，以民生所需及小本為主的經營。小販要在香港生存，本已處於劣勢。

甚至乎不只政府，今年1月立法會就空置小販攤位編配召開公聽會，不少小販業界專程到立法會參加，但只得八名議員出席，副主席邵家輝、七名民主派議員、七名民建聯議員等缺席，令公聽會因不足法定人數而流會。小販的聲音，可謂沒有進入社會主流之中。

對比美食車政策，更可見政府對小販攤檔之冷待。不論是宣傳、配套等，都可見官方重視發展美車食。雖然政府曾經解釋，美車食的定位在旅遊，小販為服務社區，兩者並不能類比。但服務社區的小販若要有生存空間，同樣需要政府支持。若然得到發展，小販其實能改變香港租金主導的經營環境，讓有心創業的市民能夠先嘗試小本經營，發展他們潛在的做生意能力。

，小販其實能改變香港租金主導的經營環境，讓有心創業的市民能夠先嘗試小本經營，發展他們潛在的做生意能力。（資料圖片）

賣雪糕的伯伯是一名伯伯，本已充分反映出，小販難以吸引年輕人入行。業界代表陳錦榮早前亦曾向傳媒表示，缺乏政府推廣，「做小販真係好難搵食」，多數小販因為年紀大先至繼續經營，並直言不贊成年輕人入行。」小販不只是香港特色，及有社會和歷史背景，亦有上述的經濟好處，釋放這個創業硬土的潛力。缺的是政府的支持，是政府的視野。

目前香港面對修例風波，餐飲、零售等行業正值寒冬，小販之需要亦因而突顯出來。連在即時紓困上，政府都比基金會做得更為有限。但個別慈善基金只能幫助小販捱過一時之難關，此特色行業能否真正得到發展，還看當局會否向小販提供更廣泛配套，明白他們的社會及經濟價值。