朝鮮半島局勢再升溫　金正恩的「聖誕禮物」為何？

踏入12月，朝鮮對與美國重啟核談判陷入停滯狀態，漸見失去耐性。周一（2日），朝鮮國務委員會委員長金正恩再度視察三池淵郡，使外界不禁聯想到，昔日的革命聖地和重大政治決定快將出台的隱含關係。翌日，朝鮮外務省副相李泰成更發出「溫馨提示」，表明隨着美朝談判期限逼近，美方想要什麼「聖誕禮物」，只取決於白宮的取態。然而，美朝關係在短短兩年多起伏不斷，不但已證明特朗普的「極限施壓」手段並不管用，也揭示兩國在談判前設的根本差異。

金正恩兩個月內第二次登白頭山。（美聯社）

朝鮮於2017年接連試射導彈及核試後，美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩隔空對罵「火箭人」和「瘋老頭」的景象，曾讓外界一度以為局勢將會急轉直下。可是，局勢未幾卻出現180度的轉變，朝韓於平昌冬奧展開體育外交，不僅促成兩國領導人於2018年4月在板門店的「和平之家」簽署《板門店宣言》，同時又為2018年6月在新加坡舉辦的「特金會」打下基礎。不過，當第二次「特金會」在越南上演，外界昐望美朝可達成共同協議時，卻迎來會談破裂。

回望過去兩年多的起落，由「政治門外漢」特朗普主導的談判，的確有教人樂觀的一面。例如，在新加坡聖淘沙酒店會面後，特朗普和金正恩簽署了聯合聲明，同意「建立新型美朝關係」，並在「朝鮮半島建立持久和穩定的和平政權」，「實現朝鮮半島完全無核化」。另外，雙方亦有移交韓戰時失蹤美軍遺體、中止美韓年度軍演（但未包括在聲明內）等實質回應。2019年2月下旬舉行越南河內峰會前夕，金正恩亦在年度新年賀辭中，重新承諾朝鮮「將不再製造和測試核武」；同月，美國國務院的朝鮮政策特別代表比根（Stephen Biegun）亦表示，會修訂對朝鮮提供人道援助的條件。

可是，河內峰會卻暴露了兩國看待國際制裁的根本矛盾。一方面，美國堅持要朝鮮申報國內的核設施、導彈、核彈頭清單，以換取放寬制裁；另一方面，朝鮮要求國際社會先取消部分制裁，以換取永久停止核武和導彈試驗，以及「可核實」的廢核措施。然而，當前美朝談判膠着的癥結，其實猶如早年的談判一樣，忽略了金氏政權視核武為救命稻草的重要性。

朝中社11月25日報道，朝鮮領導人金正恩視察駐守西部前線的蒼麟島防禦部隊，其間指示海岸火炮射擊。（路透社）

自金正日以「先軍政治」作指導思想，朝鮮一直視核武為確保國家不受外敵入侵的戰略武器。2005年，當朝鮮官方電視台首次宣布國家擁核，同年外務省向美國開出談判條件，指朝鮮重新加入《不擴散核武器條約》（NPT）前（即變相要美國承認擁核國地位），美國應該向朝鮮提供輕水反應堆。美方則堅持以朝鮮放棄核武器為大前提，令談判破裂。不過，歷年朝鮮在「堅決發展核武」和「有意談判」的立場上左右搖擺，說穿了只是換取國際政治自主權的手腕，難言可視作軍國主義的兆頭。當朝鮮只剩下一條關乎政權存亡、不容退卻的紅線，美國卻以大凌小的姿態，不但難以利誘金正恩作更多讓步，更會反過來刺激平壤，加速發展核武，繼而令局勢升溫。

儘管目前難以預視朝鮮會在年底死線後有何舉動，但為今之計，兩國至少要摒棄以往「放棄少、回報多」的談判心態，降低妥協的難度。由於信任乃是廢核成功的要點所在，兩國釋出善意的步伐理應是對等。美國方面，白宮可以先成立聯絡處作為官方溝通渠道，並中止美韓聯合軍演。更重要的是，當中必須涵蓋放寬現有制裁和重開開城工業園區，一解朝鮮資源匱乏的困境。反之，平壤亦應主動邀請國際檢查人員，前往聲稱已拆除的豐溪里試驗場、拆除通昌里的導彈基地、關閉寧邊的核設施，並承諾交出其他隱藏設施的名單，作對價交換。

撇除上述數點，從過去經驗可見，只有協助發展經濟的口頭承諾，根本不能撼動平壤發展核器的決心和背後的理性。而在達成全面、可核查的無核化協議前，邦交正常化和互不侵犯條約之類的安全保證，理應是談判前的基礎和要求，不應視作談判結果。即使現時特朗普正面對彈劾程序，而金正恩又被國內的經濟環境所困，使得妥協或許變得難上加難，但是，當使用核武器已演變成一種「保證相互毀滅」的應用策略時，兩國領導人更需要持理智，打開談判大門，避免民族大滅絕。