英國五年三大選　左翼改革政綱不敵脫歐議題？

英國周四（12日）舉行五年內第三度大選。2015年英國大選，時任首相卡梅倫挾擊潰蘇格蘭獨立公投之氣勢領導保守黨取得國會過半數，此後政壇不足五年已出現翻天覆地之變化。2016年脫歐公投以驚人之結果出爐，自此社會陷入嚴重撕裂，留歐派及脫歐派針鋒相對。卡梅倫辭職後，文翠珊臨危受命，翌年提前大選試圖重新得到民意授權，豈料錯失國會控制權，脫歐談判上多番受阻，亦被黨內硬脫歐派掣肘，最終惟有於今年中黯然下台。約翰遜所接手的，是一個剛於歐洲大選中潰敗的保守黨，黨內多名元老退黨，全黨面臨分裂亡黨之虞。然而不及半年後，約翰遜竟正帶領保守黨重奪國會過半數在望。約翰遜能否藉再一場大選扭轉乾坤，在脫歐亂局中登上權力巔峰？

英國此次提前大選，為約翰遜7月上任以來一直爭取之目標。大選之建議一直遭工黨黨魁郝爾彬反對，並稱必須保證英國不會在10月31日萬聖節限期前脫歐，方會支持約翰遜的提前大選議案。豈料約翰遜在短短數周之內便跟歐盟達成初步方案，並延長英國脫歐限期至明年1月31日。約翰遜小勝一仗後乘勝追擊，打出「搞掂脫歐」的競選口號，將自己塑造為能帶領英國結束長達三年脫歐泥沼的惟一人選。

相反，工黨郝爾彬則陷入脫歐派及留歐派之兩難局面。其城市及青年選民大多數為親歐的堅定留歐派，當中不少更支持以二次公投推翻2016年的脫歐決定，不過工黨傳統票倉、前工業重鎮的工人階級選民於2016年則以大比數支持脫歐。面對選民基礎陷入脫留之兩極局面，郝爾彬為免站錯邊，只稱會反對將為英國經濟及低下階層造成嚴重損失之約翰遜脫歐方案，其會跟歐盟達成更緊密之後脫歐夥伴關係，並將方案交由全體選民公投決定。

英國保守黨若贏得2019年大選但未能取得絕大多數席位，約翰遜或要在脫歐問題讓步，以尋求其他黨派合作。（Reuters）

1983年以來最左傾政綱

相比起約翰遜鮮明之脫歐立場，郝爾彬也將焦點轉移到民生事務之上。工黨於選前發表一份36年以來最左傾之政綱，內容包括將郵政、鐵路、食水、能源等公共事業國有化，並提出四天工作周、上網及大學學費全免、開徵富人稅、擴大社福開支、投資國民保健服務，興建大量公共房屋，並且提出「綠色工業革命」計劃，全面改造英國之能源政策，以應對迫在眉睫之氣候危機。如此刻劃出英國往後十多年發展的藍圖雖然目光遠大，卻被保守派譏為空中樓閣，亦將會對財政構成嚴重負擔，指摘郝爾彬將要把英國變成委內瑞拉。

上次工黨提出如此左傾之政綱為1983年大選，當時選民方經歷了四年前工黨治下，罷工無日無之令市面一片死寂之慘況，工黨卻在富特（Michael Foot）領導下提出多項左翼政策，黨內溫和派出走另立社民黨互相搶票。最終工黨慘敗，保守黨的戴卓爾夫人連任，其打撃工會、放任去監管之新自由主義政策一直延續至1990年代。保守黨執政長達18年，直至1997年遭貝理雅擊敗，令其勝選之「新工黨」政綱，亦不過是跟隨戴卓爾夫人的新瓶舊酒。40年光景過後，新自由主義之惡果漸現，英國社會貧富懸殊程度令人嘩然，食物銀行及露宿者成為都市常態，公共醫療資源投放嚴重不足，甚至面臨崩潰。如此嚴峻情況下，英國亟須一場全面之社會改革。然而郝爾彬此劑猛藥是否對症下藥及處方得宜，則尚待認證。

英國大選前最後一周，郝爾彬繼續關注國民保健制度（NHS）議題。此前他批評約翰遜在與美方進行貿易談判時，擬將國民保健服務開放予美國企業參與。（Reuters）

四成民望保守黨料勝選

不過在此次選舉，眾多亟待處理的社會問題似乎都被脫歐議題所蓋過，而約翰遜以旗幟鮮明的1月31日前脫歐的承諾，也頗為打動不少選民的心坎，他們極為厭倦三年以來因脫留問題上吵吵鬧鬧，社會原地空轉之困局。而約翰遜原本贊成留歐，2016年卻高調投身脫歐派及為之競選，後來跟其他硬脫歐派多次否決文翠珊方案，最終迫使其下台並取而代之，其「變色龍」的機會主義者特質，擅打政治盤算的野心，加上脫歐所製造政治真空，各種的天時地利人和促成其在政壇上扶搖直上，亦算得上是異數。

雖然在今年5月的歐洲議會選舉，脫歐派領袖法拉奇（Nigel Farage）成立僅數月的脫歐黨全面搶走保守黨之票源，令保守黨得票率暴跌至8.8%，比小黨綠黨還要低，淪為第五大黨，但自約翰遜上任，硬脫歐派選民統統回流保守黨。加上脫歐黨只派員參選全國不過半數的選區，亦有利保守黨選情。另外英國運行超過200年的單議席單票制傳統，亦有助保守黨及工黨兩大勢力保持優勢。曾陷入分裂亡黨危機的保守黨，短短半年間支持度已由最低的17%回升至最高的逾40%。保守黨現時民調雖與2017年相若，卻預料已能輕取國會過半數，此為選舉制度對約翰遜的幫助。相反，工黨模稜兩可的脫歐立場令其部份選民流失到自民黨。作為社民黨繼承者之自民黨與工黨互相搶票，會否重蹈1983年覆轍？

這場大選將決定英國未來之走向，被視為多年來最關鍵的選舉。英國在脫歐問題仍未見盡頭之陰霾下，究竟會否變成一場對脫留問題的變相公投，抑或回歸在地的社會民生議題呢？香港時間周五（13日）揭曉的選舉結果，將為外界提供更多解讀。