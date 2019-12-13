寒冬中的英國脫歐大選　約翰遜能否由政客成為政治家？

2016年英國公投脫歐，但保守黨政府一直未能駕馭國會，以至名義上雖然執政，實際上卻對落實脫歐無能為力。經過三年半的等待，約翰遜周四（12月12日）在這場近一世紀來首見的寒冬大選中，領導保守黨取得下議院逾半議席，憑議席差而得的政治力量，超越卡梅倫及文翠珊的弱勢政府，此刻可謂終於正式執政。 然而，約翰遜全面控制國會，掃除西敏宮內政治派系之阻力，亦意味其治國能力將見真章。他矢言1月31日英國鐵定脫歐，但其政府能否與歐盟達成有利英國之貿易協議，以及推動保守黨的「一個國家」願景，改善廣大基層英國人的生活，將決定約翰遜在英國史上留下政客抑或政治家之名。

雖然工黨抗拒將這場選舉定性為脫歐大選，並曾向英國通訊管理局（Ofcom）投訴天空電視台「脫歐大選」之說法偏頻，但客觀而言，許多英國人視之為一場關乎脫歐的選舉。根據民調機構易普索莫里（Ipsos Mori），五成三受訪者最關心脫歐議題，人數僅次於全民醫療保健系統（NHS），大幅拋離排治安及社會保障等傳統政策。

脫歐主導的非尋常大選

從政綱而言，保守黨打出「搞定脫歐」之口號，與自民黨的「叫停脫歐」遙遙相對。即使工黨選擇了「是時候真正改變」的主調，黨魁郝爾彬只肯承諾與歐盟磋商後舉行第二次公投，並將焦點放在投資NHS、開徵富人稅、擴大社福開支等政策改革，仍無阻國會選舉有如一場類公投，讓英國人就脫歐之前景表態，情況或有如香港11月區議會選舉被反修例議題主導般。至於2016年脫歐公投中大比數支持留歐的蘇格蘭，其主要政黨蘇格蘭民族黨則以「蘇格蘭更強大」為調，爭取更大自主權及在西敏宮內的話語權。

2019年大選英國四個主要政黨之口號 保守黨：搞定脫歐 工黨：是時候真正改變 自民黨：叫停脫歐 蘇格蘭民族黨：蘇格蘭更強大

文翠珊在2016年取代卡梅倫之時，接過的是意見紛紜的保守黨。例如她本人及其擢用的內政大臣盧綺婷為留歐派，黨內卻有以外相約翰遜、下議員高文浩及李思銘為首的脫歐派，將溫和留歐方案描繪成背叛人民意願、脫歐為名但留歐為實。一年後文翠珊在提前大選中倒輸13席及失去國會主導權，自此不得不依賴北愛統一黨的支持，令其政府更是步履蹣跚，軟不得又硬不來。國會因軟、硬脫歐而分歧，加上國會代表之間接民主及公投體現的直接民主出現矛盾，令今年7月上任的約翰遜同樣無所作為，終須舉行這場四年多來第三次大選以打破僵局。

保守黨拆下工黨「紅牆」

自1923年來首場12月舉行之大選，僅得攝氏幾度之寒冷天氣未見阻礙英國人表態，投票率維持在六成多，與最近兩場大選相若。結果保守黨贏得四成三選票，拋離工黨逾10個百分點，並在單議席單票制下取得364選區。保守黨雖在蘇格蘭輸掉多個議席予蘇格蘭民族黨，卻攻下英格蘭中北部的工黨票倉，拆其「紅牆」，連縱橫國會半世紀的工黨老將施謙禮（Dennis Skinner）亦要將保素華選區（Bolsover）拱手相讓。

約翰遜勝出後形容已獲得「強大的授權」，並斬釘截鐵地表明1月31日英國將會脫歐，「沒有『如果』，沒有『但是』，沒有『可能』」。以326票為國會過半數來計算，約翰遜既取得364席，不但不用再倚靠北愛統一黨之支持，連保守黨內硬脫歐派ERG也無法阻撓執政。亦因為擺除了ERG的束縛，在選前已有估計，約翰遜可以採取更務實作風與歐盟商討貿易協議——只視乎他意向為何。

英國面對的外患與內憂

事實上，雖然約翰遜將這次選舉定性為「脫歐大選」，卻未曾勾勒出具體與歐盟將來的關係。貿易、關稅、北愛爾蘭的邊境以至治安及情報合作等，約翰遜有意或無意地沒有言明。他的競選口號「搞定脫歐」在狹義上不難做到，新一屆國會預計可望通過約翰遜的議案，如期在1月31日正式退出歐盟。但脫歐過渡期若不延長，將在6月30日結束，當天後英國與歐盟的關係卻為未知，廣義上「搞定脫歐」可謂未見曙光。甚至乎會否出現「無協議脫歐」，即英國與歐盟只能保持世界貿易組織（WTO）的最基本貿易關係，更是英國人及海峽兩岸市場至為關心。

對外關係棘手，對內同樣難平。一方面，工黨提出36年來最左翼之政綱，抑射出保守黨執政九年以來的緊縮政策無助改善英國人生活。保守黨政策要令廣大人民受惠的「一個國家」理念，過去因新自由主義而褪色，如今約翰遜憑藉脫歐立場在多個工黨選區翻盤，未來五年能否重新取得基層及藍領之支持？另一方面，主張留歐的蘇格蘭民族黨得票進帳，議席由35增至48，當約翰遜周五（12月13日）凌晨表示得到「強大的授權」時，蘇格蘭民族黨黨魁、蘇格蘭首席部長施雅晴同樣以選舉結果表示，重新得到更強大的授權舉行獨立公投。蘇格蘭人2014年以10個百分點之差否決獨立時，未知國家將走上脫歐之路，兩年後脫歐公投中他們大比數投下留歐一票。如今蘇格蘭即將「被脫歐」，一旦再舉辦獨立公投，結果難料。

回看約翰遜在脫歐公投前突然由支持留歐變為脫歐派，與好友卡梅倫對着幹，其政治投機之形象便深入人心。其後卡梅倫卸任，本為大熱之約翰遜刻意不參加保守黨黨魁選舉，反在文翠珊登位後充其外相，多次與硬脫歐派脅迫之，令其動彈不得，終須退位讓賢。約翰遜由倫敦市長到外相，外相到首相，由處於少數的弱勢政府到收復失地，超出國會半數議席近40席，無疑是出色的政客，有其手腕及判斷力。但治國之路如今方才開始，能否促成脫歐協議、推動政策改革及擺平蘇獨聲音，將決定他未來五年能否穩坐相位，以至能否在歷史上佔一席位的政治家。