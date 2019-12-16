COP25氣候大會議而不決　拯救地球須靠下而上改變

《聯合國氣候變化框架公約》第25次締約方會議（COP25）周日（15日）結束，較原定時間延長兩日，但各國仍然未能就如何落實2015年《巴黎協定》達成共識，須留待明年在英國格拉斯哥舉行的峰會上，再次商討限制碳排放的技術細則。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）更以「失望」來形容會議成果。 在美國、巴西、印度和中國等工業大國反對下，聯合國在跨國治理的功能嚴重受阻。但由全球Z世代帶領的環保社運正成風潮，或許能構成一股由下而上的群眾力量，推動各國改變對氣候變遷的態度，以拯救地球於危難當中。

今次COP25會議已集結全球約二百個國家代表參與，而各國領袖已通過宣言，呼籲以更大的野心對付氣候變遷，但眾人卻無法就如何落實2015年簽定的《巴黎氣候協定》達成共識。箇中的焦點分歧有二。在國際碳排放限額買賣安排上，巴西、澳洲等國認為，1997年簽定的《京都議定書》仍具法律效力，故不願放棄議定書生效以來所累積的「碳積分」。其次，在減少溫室氣體排放的爭議上，雖然歐盟和島嶼國家皆認為有加強減排力度的必要，惟美國、澳洲、沙特阿拉伯、中國和印度等國卻對提案表示反對，最終使長達兩周的會議陷於拉鋸當中。

各國堅守立場的政治談判伎倆，與氣候變化之急形成諷刺的對比。據世界氣象組織（WMO）指出，現時世界比前工業化時期的溫度已上升攝氏一度，若然國際社會不合力採取干預行動，並讓當前的趨勢持續下去，到本世紀末溫度更可能上升三至五度。氣候變化不但會使暴風雨、熱浪和旱災等極端天氣愈見頻密，更會徹底改變各國的糧食生產能力，造成損失難以估算的全球危機。尤有甚之，最近有研究指出，自2015年《巴黎協定》簽署以來，全球的溫室氣體排放量不跌反升，迄今已增加4％，使得未來十年全球需要每年減少7％以上的碳排放量，才能減慢氣候變化的速度。

不同國家的責任分歧

縱使科學家指出氣候變化迫切，各國仍自掃門前雪，反映國際治理中難以跨越的障礙。由簽定《京都議定書》到《巴黎協定》這廿年餘，國際碳排放市場仍是眾國喋喋不休、議而不決的難題。雖然設計這套機制的原因，本是要讓排放較多污染物的國家，可從未達到排放上限的國家購買更多污染的「權利」，但發達國家和發展中國家看待氣候變化的責任尚存根本分歧，這才是國際治理寸步難行的關鍵。

在1992年締結的《聯合國氣候變化框架公約》中訂明，所有締約國對氣候變化有「共同但有區別的責任」，惟「區別」意指何物，迄今爭持不下。不少發展中國家認為，自工業革命而來，全球溫室氣體排放，主要是源於早年在發展中毫無環境限制的富有國家，故在道義責任上，發達國家理應承擔起較大的擔子。反而，若根據當前的溫室氣體排放量來分配責任，不但會弱化了富有國的「歷史責任」，同時也會忽視兩者在發展水平、限制、應對氣候變化的能力差異，削弱公約的基本原則。因此，不論是中國、印度、菲律賓以至埃塞俄比亞等國都認為，在國際峰會中討論氣候變化，某程度上只是一種權力遊戲。

不過，在國際共識看似難以達成之際，歐洲諸國議會的內部權力更迭，或許可成為氣候變化的一絲曙光。近年，西歐諸國以環保為綱領的綠黨，已逐見擺脫多年的頹然，一躍成德國、奧地利等地的主流政黨。在綠黨聯盟在5月的歐洲議會選舉報捷後，歐盟近日已提出新的「歐洲綠色協議」，以協助歐盟較貧窮國家逐步取締化石燃料。這種政治現象，正好呼應了Ipsos-MORI的調查指出，對Z世代而言（18至25歲），氣候變化是緊迫的社會問題之一，而在瑞士、西班牙、德國中，更有逾半數受訪者認為氣候變化是最緊迫的。

國際政治因現實利益之容易裹足不前，但已厭惡政客及建制力量的人民卻能施壓及推動改變。這種由下而上推動的社會運動，雖然目前只集中於西歐諸國，但未來會否擴展至東歐、美國等地，喚醒民眾對氣候變化的關注，仍是值得期待。