航班延誤無保障　香港只能「葡萄」歐盟賠償？

不少香港人旅行「計到盡」，甚至周五帶着行李上班，「快閃」旅行後周日晚上趕回家。然而，消委會周一（16日）公布調查，20間航空公司中16間均不保障航班準時，縱然公司更改般班預定時間，亦無損機票合約有效性。快閃旅行，原來並非必然成事。

因應各地天氣或機場情況，航班不時延時或取消，熱愛旅行的香港人應該不覺陌生。目前航空公司就航班延誤或取消的補救方案主要有三：由公司主動為乘客安排改乘其他航班繼續行程，容許乘客免費改期到相同目的地，或為乘客安排退款。採取何種方案，屬航空公司決定，對乘客而言保障欠奉。

因應各地天氣或機場情況，航班不時延時或取消，熱愛旅行的香港人應該不覺陌生。（資料圖片）

乘客肉隨砧板

消委會調查報告指出，包括國泰及香港航空在內的16間航空公司，航班準時不屬合約條款。航空公司雖聲稱會為受影響乘客安排預定航班中「最早有空餘座位」的「下一個航班」，但實際調動由航空公司安排。航空公司為乘客安排的補償航線，乘客無法左右航空公司安排。

較為誇張的例子是，消委會曾接獲投訴，事主原購買香港往關島的直航機票，但因航線取消，航空公司「送出」半個環遊世界之旅——事主須由香港飛到夏威夷，轉機三藩市，再回程關島。本來3,400多公里的路程變成飛越太平洋的22,100公里，乘客若因為經費或時間，只能迫於無奈接受方案。

因航班延誤或取消的損失，並非航空公司退回機票票價足以補償。一般情況下，提早預訂的機票價格較假日即時購買便宜，若航空公司僅退回機票購入價，退款額並不足以讓乘客即時購票離開。而因更換航班做成的額外酒店、膳食支出，亦僅數間航空公司表明承擔，有關開支乘客或須自費。

目前，香港並無法例保障受航班延時或取消影響的乘客權益，旅客只能透過坊間保險自保。而本港多款保障航班延誤的旅遊保險，「最低延誤小時」由五至六小時起跳，每延誤至六小時保額由250元至300元不等，最高賠償1,500元至5,000元左右。若航班僅延遲三、四小時，因未達「最低延誤小時」，乘客可能不獲賠償。

歐盟航班乘客受《歐盟航班保障法》（EU261/2004）保障，若飛行距離超過3,500公里的長途機延誤四小時以上，最高可索償近600歐元。（資料圖片）

參考歐盟擴闊保障

香港人以分秒必爭見稱，延誤三至四小時卻不獲賠償，與歐盟相比較便更見諷刺。歐盟航班乘客受《歐盟航班保障法》（EU261/2004）保障，凡乘坐任何在歐盟境內出發的航班，或歐盟成員國的航空公司航班，若遇航班延誤或者取消，乘客皆有權向航空公司提出索償。索償額因應航班延誤時間，以及航班飛行距離而不同。若飛行距離超過3,500公里的長途機延誤四小時以上，最高可索償近600歐元（折合約5,187港元）。

若遇航班延誤或取消，除了現金賠償外，《歐盟航班保障法》更要求公司向乘客提供提供小食、餐點及通訊方式，視乎實際情況更須為乘客提供住宿。航空公司有責任向旅客提供足夠資訊，包括旅客的應有權利、航班的延誤原因等。然而若航班因外在因素（如天氣、罷工等）取消，或起飛前2周已獲通知，又或乘客已獲安排路線相同、時間相似的航班代替，則不在賠償範圍之內。

雖然航班延誤屬常見現象，本港《管制免責條款條例》內的確為合約雙方的「行業的慣例」、「以往交易情況」留有一定空間，但航空公司的免責範圍是否合理，對消費者權益是否保障充足，仍然值得斟酌。香港作為亞洲航空樞紐，赤鱲角機場過去屢獲「全球最佳機場」殊榮，運輸及房屋局應帶頭研究有關保障，甚至參考歐洲做法。