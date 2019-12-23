美國長臂制裁北溪管道　歐洲能源自主還看綠色新政

上周五（20日），美國總統特朗普簽署國防法案，正式制裁北溪天然氣管道二號工程（Nord Stream 2，下稱「北溪二號」）的承建商，並凍結公司及管理層的資產和簽證安排。華府的「長臂管轄」不但惹來俄羅斯外交部評擊為阻礙全球競爭的「意識形態」，同時德國財相舒爾茨（Olaf Scholz）亦指制裁嚴重干涉國家內政。 歐盟雖然根據國際貨幣基金組織，為僅次於美國的最大經濟體，但受制於天然資源不足，其能源政策仍須夾在美、俄的政治博弈當中。長遠而言，歐盟若要扭轉現時兩面不是人的尷尬位置，應善用民眾對氣候變化的關注，借「綠色新政」來提升能源政策的自主性。

表面上，北溪二號只是跨國的商業活動，但背後卻蘊藏國家之間的政治博弈。2015年，俄羅斯、德國、奧地利等國在烏克蘭危機爆發後，同意啟動北溪二號工程，欲意建造一條雙軌渠道，將俄羅斯的天然氣經波羅的海輸往德國，以繞過與莫斯科常存有爭議的波蘭和烏克蘭。對歐洲而言，這條全長逾2,100公里輸氣道，不僅可使各國續享有價格低廉的能源供應，同時紓緩多年來能源短缺的煩惱。

美國關注的市場利益

這次華府借用2020年度《國防授權法》，對北溪二號工程實施域外制裁，表面上雖然是不想德國和歐盟更依賴俄國的進口能源，並成為特朗普口中的「俄羅斯人質」。但美國民主及共和兩黨一致反對俄羅斯能源，託詞離不開「國家安全」為名的利益考量。

撇除保護盟友成為「人質」的動機，美國亦有人認為，隨着近年開採頁岩氣的技術日漸成熟，華府不應容讓俄國續擴大其市場份額，反而更應把撐時機，增加對歐洲的能源出口，故阻撓北溪管道成事，某程度上亦等同協助美企開拓市場。另外，在地緣政治的考量上，北溪二號可使俄羅斯向德國、意大利、奧地利、斯洛伐克、捷克等客戶直接輸出天然氣。這不但使烏克蘭每年將失去約20億至30億美元的「過路費」（約佔GDP3%），同樣亦減低俄國干預烏克蘭政局的成本。對克里姆林宮而言，北溪二號在政治和經濟上皆是穩賺不賠的「投資項目」。

歐洲也知俄國並非可靠的供應商，而是現實政治迫使其處於尷尬的位置。礙於天然資源不足，，歐盟選擇了吞聲忍氣。據2017年資料顯示，歐盟為能源淨入口國，其能源組合中分別有三成原油，以及四成天然氣來自俄羅斯，其餘則是來自挪威、沙特、阿爾及利亞和哈薩克等國，對外依賴率達五成半。惟過去克里姆林宮已不一次將能源政策「武器化」，以作與歐盟博奕的談判籌碼。

德國以北溪管道向俄羅斯輸入能源，總理默克爾與總統普京亦關係友好。（資料圖片／路透社）

美俄兩國俱不可靠

例如，烏克蘭危機爆發後，普京本想借北溪一號的控制權，削減烏克蘭的天然氣供應，脅迫基輔讓步。而歐盟為了幫助烏克蘭，曾宣布以低於俄羅斯的報價，將天然氣「倒售」至烏克蘭，激得普京在2014年6月威脅以相同手段懲罰德國、奧地利和斯洛伐克。最後，老謀深算的普京卻等到秋季來臨時（即天然氣需求增加），才下令國營能源公司Gazprom「隔山打牛」，減少北溪一號輸經烏克蘭的天然氣。

與此同時，美國的能源供應也是遠水不能救近火。首次，即使美國現為世界最大的天然氣生產國，但對歐洲而言，跨大西洋的運輸成本，實在遠高於來自西伯利亞的供應商，故正常的政客亦不會冒着開罪選民的風險，捨易取難，只是為了擺脫俄國的政治陰影而無視經濟成本。其次，特朗普入主白宮後已在飛機製造、鋼鐵業等行業與歐盟挑起貿易戰火，使至昔日傳統盟友的關係漸行漸遠，而其關稅「武器化」的敲詐手段，本質亦與俄國的能源政策不遑多讓。

話雖如此，即便在傳統能源上仍受制於現實政治，歐洲各國亦要把握民眾對氣候變化的關注，發展綠色能源，從而增強未來的能源政策自主性。縱然「綠色新政」的目標是要在2050年現實「碳中和」（即總釋放碳量為零），但在轉營過程中，歐盟不但需要找出節約能源的方案，同時亦須調整現有的能源組合，加快發展可再生能源。一如歐盟宣布將投放50億至80億歐元，用於興建新的風力發電場等大計，表面上雖是因氣候變化而起，但間接亦會改變對進口能源的依賴，從而逐步脫罷被美、俄兩方牽着鼻子的尷尬局面。