Netflix用戶增長現地區差異　「燒錢」搶佔市場料將持續

周二（21日），串流娛樂服務商Netflix公布去年在亞太地區的收入比兩年前躍升三倍，達15億美元，約佔總收入的7.3％，而付費用戶亦由2017年的650萬戶，增至去年底的1,600萬戶。連同早前與日本動畫界巨擘「吉卜力工作室」建立的合作關係，Netflix在亞太區的前景可謂「雙喜臨門」。儘管Netflix能跨逾地域文化差異，正面挑戰全球娛樂產業的營運模式，但其發展卻在美國本土漸見樽頸，去年第四季度新增付費用戶僅有42萬戶，遜於市場預期。這呆滯表現是否反映出串流娛樂產業將迎來拐點，以「燒錢」投資原創作品之策已難以維持？

Netflix以「燒錢」投資原創作品之策已難以維持？（extremetech）

1997年創立時，Netflix本是以一家以郵寄方式出租DVD的公司，但隨着本世紀初電影租賃業務已成落伍業務，Netflix便於2007年看準時機，逐步轉型，並推出網上串流租賃業務，自此撼動了全球娛樂市場的發展和營運模式。

目前，Netflix的OTT串流服務是用戶按月繳付訂閱費後，可無限制、無間斷地收看平台上的任何節目，而公司的服務範圍亦遍及全球逾190個國家，當中更包括有資訊限制的沙特阿拉伯和阿富汗，全球用戶多達1.67億（包括美國的6,040萬戶）。然而，Netflix成功之道不僅只是一張電影票價、無限任看的定價策略，而是其破突了傳統的商業模式。有別與傳統的製作公司，Netflix不僅有次輪電影出租，公司亦會自家生產的原創內容，並將項目的融資、拍攝、後期製作和市場推廣等生產程序，整合到Netflix旗下。換言之，Netflix的定位並非是蘋果iTunes般的出租串流平台，而是一家月票制的網上電影院。

全球化與本土化

不過，Netflix能在亞太地區落地生根，其「本土化」的營運模式亦不容忽視。如同其他行業在全球化的過程中，即便是麥當勞的經營策略也包含本土化，才能開拓文化迴異的消費市場，而Netflix亦有與不少國家的拍攝團隊合作，推出符合一地文化、歷史和風俗的原創內容。例如，去年8月，Netflix推出日劇《全裸監督》，描述AV導演村西透一生的起跌。劇集不單風行日本，更在韓國、泰國、越南和新加坡打入十大節目。撇除《全裸監督》裡露骨情節惹起爭議，Netflix不但為大量影視從業員提供了較自由的創作空間，敘述帶有人性陰暗面的故事，同是亦滿足了觀眾對娛樂的口味轉變和追求。

一如其他藉互聯網崛起的新型經濟，這種不惜工本的商業模式雖然可換來快速增長，但背後卻埋藏着債務的擔子。過去五年，Netflix的長期負債由2015年底的23.71億美元，跳升至2019年九月的124.3億美元，升幅達五倍多。雖說目前投資者仍看好Netflix的前景，使至公司的融資渠道仍未受阻，但自迪士尼、Hulu、AT&T等企業相繼加入美國的串流娛樂市場，競爭步入白熱化階段，市場漸見飽和，Netflix未來也要依賴開拓亞太、拉丁美洲和非洲等新興市場，維持債務換取增長的商業模式。

可預期未來數年以「燒錢」製造高質量的節目來吸引觀眾，仍是所有串流媒體的生存之道，對消費者而言實屬喜訊，但對傳統電視台卻是未完的惡夢，一如在本港獨大多年的TVB。自網上串流媒體興起，近年翡翠台在平日黃金時段的收視率已漸見滑落，間接折射出本港影視產業滯後，主因之一就是未能適應全球化帶來的新競爭。過去，「01觀點」曾以劇集創意、人才外流、政府政策，來解構本港娛樂產業江河日下的結構成因，惟Netfilx的例子不但反駁了有人看淡用戶訂閱難作為主要收入來源的商業模式，也證明了具自由度的平台才是創意的土壤和吸引觀眾追看的必要條件。