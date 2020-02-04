重返英聯邦——馬爾代夫的小國大外交

2月1日午夜，就在英國正式脫歐後一分鐘，位於印度洋的馬爾代夫便宣布重新加入英聯邦。隨後，英聯邦秘書長施佩雅（Patricia Scotland）不但公開祝賀馬爾代夫重新成為第54位成員國，更稱許該國的改革進程符合英聯邦的價值觀和原則。現任總統薩利赫（Mohamed Solih）在人權爭議上，縱比帶領該國退出英聯邦的前總統亞明（Abdulla Yameen）開明，但回歸英聯邦遠不只是價值觀的原因，背後還有經濟和「救國」誘因，使馬爾代夫在短短四年間「彈出彈入」。

馬爾代夫重新成為英聯邦第54位成員國。（VCG）

馬爾代夫1965年脫離英國獨立，1982年加入英聯邦。即使該國在2008年結束了逾30年的獨裁統治，且舉行首次民主選舉，惟國內的人權狀况，如濫用反恐刑法、濫捕反對黨成員等，卻惹來英聯邦的指責。亞明在2013年出任總統期後，該國與英聯邦的分歧更逐漸擴大。當英聯邦在2016年以「法治和民主缺乏實質進步」而威脅要施以制裁時，亞明先發制人、退出英聯邦。

亞明與薩利赫

亞明曾言，受到英聯邦「不公平、不公正」的對待。或許，英聯邦的指控不完全準確，惟亞明管治下的馬爾代夫確有踐踏人權的往績。在2015年險遭暗殺後，亞明隨即頒布緊急狀態令，惟法令最終卻成了肅清異己的伎倆，並暫停了司法機關和議會本有的功能。除了大肆搜捕反對派的「敵人」，亞明亦拘留了最高法院裡的兩名法官，藉此推翻原先判決中要求釋放和重審九名政治領袖的案件。誠如聯合國前人權事務高級專員扎伊德侯賽因（Zeid Ra'ad Al Hussein）指出，即使在緊急狀態下，亞明亦須尊重「公平審判的基本要求」。這相信是英聯邦看不過眼的原因之一。

亞明的緊急狀態令或許擴大了行政權力，但他在後續選舉中卻諳然落敗，馬爾代夫人以選票表態。持親印度立場薩利赫在2018年以重建民主和尋求正義為競選綱領後，以58.4%的支持度擊敗亞明，馬爾代夫在政經政策上亦因而出現拐點。政治上，薩利赫明言「要幫助遭受虐待和不公正待遇的人尋求正義」、釋放政治犯、承諾會調查離奇死亡和失踪的案件並披露調查結果；經濟上，薩利赫不但有意放棄亞明的親華政策，改行「印度優先」的外交方針，更在選舉後即使釋放多名政治犯，以作為重新申請加入英聯邦的善意之舉。

馬爾代夫的資金缺口

表面上，薩利赫和施佩雅皆以民主、人權來闡述回歸英聯邦的原因，但經濟誘因其實不容忽視，甚至更為重要。馬爾代夫在未來數十年或會因海水上漲而遭淹沒，上月中旬，外交部長沙希德（Abdulla Shahid）宣布成立氣候變化基金。可是，沙希德坦言用於保護海岸的資金缺口仍高達88億美元。在面臨滅國時，馬爾代夫有必要修補和重建與國際社會的關係，以便較容易向外國籌募資金。再者，除了英聯邦本有的發展援助外，英國在脫歐後已表明希望與英聯邦國家建立類似經濟夥伴條約（EPA）的貿易協議。這變相亦使馬爾代夫可藉此打開英聯邦內多達24億人口的經濟市場，分散其側重旅遊業的經濟結構。

在前年的就職演說中，薩利赫亦已表明不滿中國的「一帶一路」倡議導致馬爾代夫債台高築，並為國庫帶來巨大損失。儘管這種「先兵後禮」的政治姿態，同樣可見於馬來西亞總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad），不見得會造成兩國關係破裂，但作為夾在大國之間的小島國，其以左右逢源為外交政策主調，有助平衡和對沖利益。當馬爾代夫漸成中印兩國暗中較勁的場地之時，薩利赫修正前人的道路，以重新加入英聯邦作為「第三道路」，不但可避免未來被拖入「選邊站」的尷尬處境，同時亦可借助三者之力發展經濟，不失為是小國大外交的例子。