特朗普報喜不報憂　國情咨文如競選宣言

美國周二（4日）晚，總統特朗普在國會發表2020年度國情咨文。縱然正值參議院彈劾聆訊裁決前夕，三分之一民主黨眾議員杯葛演說，但亦無阻特朗普藉此發表這份以「偉大的美國回歸」為題、儼如競選宣言的國情咨文。 演說中，特朗普不但以成立太空軍為軍事實力的佐證，同時亦有以失業率、股市屢創新高的表現、新簽定的貿易協定等，來宣揚其政績和和經濟願景。可是，演說同時曝露此位白宮主人對國際政治概念的無知和偏見，尤其是以單邊主義為本的外交政策。即便特朗普的民望現時達紀錄新高，其施政種下的惡果亦只是尚未浮現。

美國總統特朗普2月4日發表主題為「偉大美國回歸」的國情咨文演講。（AP）

迄今距離大選只有九個月，在本年的國情咨文中，特朗普使用了「復興」（comeback）一詞作為演說框架，並提出「偉大的美國回歸」，以承接2016年的競選口號。特朗普稱「在短短三年間，我們粉碎了美國衰落的心態⋯⋯我們正在以之前無法想像的速度前進，且我們永不退縮」，並引援了減稅、放鬆管制、重新議定《北美自由貿易協定》，以及與中國簽定的首階段貿易協議等政續，以論述美國已重回正軌。

美國經濟如特朗普所言？

可是，美國的經濟又是否如特朗普所言，「經濟衰退的歲月已經過去」？2008年，次按危機爆發，美國「成功」將金融海嘯出口至全球後，時任總統奧巴馬和聯儲局主席伯南克，已借用美元作為全球貨幣儲備的優勢，推出量化寬鬆政策，以提高實體經濟的貨幣供應量。先撇除量寬或導致通貨膨脹、人為扭曲資產市場和國債攀升聲等反對理據，量寬的成效可早見於2010年美國GDP增長已回復至2.564%的正數水平，而失業率亦由2010年的高峰期9.63%，回落至2016年奧巴馬離任前的4.87%。因此，特朗普形容的「經濟衰退」僅火政治宣傳，用於為國民創造危機感，藉此誇大政續。

誠然，美國股市在特朗普任期內如其所言「飆升了70％，並為我們國家的財富增加逾12萬億美元」，但其刺激經濟手段的後遺症也不容忽視。當下華爾街股市屢創新高，並不完全反映實體經濟向好。美元作為全球貨幣儲備，加上成熟的金融系統，可使特朗普對北美國家、歐盟以至中國掀起貿易戰之際，成功吸納各國流出的避險資金，成為全球金融市場的避風港，繼而推升股市。另一方面，2017年降低個人與企業稅率的措施雖有助經濟增長，但在錯誤時間出此對策，不但會將美國經濟拖入滯脹，同時亦令債台高築的國庫百上加斤。

尤有甚之，特朗普四出挑起貿易戰，打亂全球經濟秩序之時，間接也迫使聯儲局須以減息來應人為的經濟下行風險。若然未來金融危機重臨，特朗普當下的短視定會使當局可用的貨幣和財政政策工具的空間大減，自廢武功。這亦是說，當下美國經濟繁榮的表象，一半是靠着前人種下的因，一半是透支未來得來。

佩洛西撕掉國情咨文講稿，並向在場人士展示。（美聯社）

單邊主義打亂國際秩序

外交上，特朗普雖然強調美國已「恢復世界的領導地位」，惟演說同時亦反映出其「重軍事、輕契約」的落伍思維。特朗普表示，「美軍投入破紀錄的2.2萬億美元，來購買最優質的飛機、導彈、火箭」等軍事裝備；同時北約成員國亦同意增加供獻至四千億美元以上，另加上美軍新成立的太空部隊，可成為「維護美國的自由」的基石。

不過，這種拳頭就是硬道理的思維，應用至國際事務上不僅難為紛爭降溫，更會埋下戰火的種子，而箇中的上佳例子則是伊朗革命衛隊「聖城軍」前領袖蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）之死。在國情咨文中，特朗普批評蘇萊曼尼為「作為世界頭號恐怖分子⋯⋯指揮了去年12月美國駐伊拉克部隊的遭襲案」，故美軍的狙殺行動（targeted killing）是給予全球恐怖分子明確的信息，即「（恐怖分子）無法永遠逃脫美國的公義。如果你攻擊我們的國民，你將失去命！」。然而這簡單的話，不只反映出特朗普對公義的曲解，也顯示出對中東地緣政治的無知。

儘管美軍的刺殺行動美其名為「狙殺」，但其本質不但違反了國際法，同是未審先判的法外處決。不論是《海牙公約》或是《日內瓦公約》，兩者皆不被容許「在敵對地區暗殺和謀殺士兵或公民」以及對「不實際參與戰事之人員施以暴力，特別是各種謀殺、殘傷肢體、虐待及酷刑」。換言之，若特朗普批准和贊同狙殺行動是守護「公義」，將來他國用相同的邏輯來開脫政治暗殺，美國還存有什麼道德高地可作批評和制裁？

除此之外，華府近年的外交政策亦不見得能「維護美國的自由」。雖然現時伊朗報復的聲勢漸見冷卻，但在國力懸殊、難以直接抗衡的考量下，暗殺過後德黑蘭已正式宣佈暫停履行核協議。這變相亦為以色列和沙特提供托辭，加快軍備競賽，造成步向戰爭的惡性循環。再者，現今官僚體系的成熟之處就像機器運作，更換零件過後就能繼續運作，而加尼（Esmail Ghaani）成為新任指揮官後，伊朗失去的是軍事領袖，而非整台戰爭機器，故美國的假想威脅仍然存在。

在結語中，特朗普指「（美國人）是開拓者。我們定居於新世界。我們建立了現代世界」。雖然此話正確地總結美國在二戰後建立的國際秩序和影響力。可是，特朗普無視了「新世界」存有一股暗流，美國引而自豪的國際秩序正漸漸被唯我獨尊的行事作風吞噬。