向綏靖說不的德國州長

周三（2月5日），德國自民黨（FDP）的凱默里希（Thomas Kemmerich）因得到極右政黨「另類選擇黨」（AfD）配票，當選東德圖林根州州長。可是，凱默里希未幾又因此舉打破戰後建制封殺極右政黨的政治倫理，反而身陷政治風波，不但惹來總理默克爾形容為「不可原諒」，亦有民眾上街抗議，使他在當選後翌日便提出呈辭，提前改選州議會。 雖然跨黨派合作本是政壇屢見不少之事，但獲AfD支持不僅是凱默里希所稱的「瑕疵」（blemish），更被視為綏靖，故凱默里希在短時期內「棄暗投明」，實有其可貴之處。

去年10月27日舉行的圖林根州選舉中，「左翼黨」（Die Linke）取得了31%選票成為贏家，緊隨其後則是取得23.4%選票的AfD，而執政聯盟的基民盟（CDU）僅取得21.8%。左翼聯盟的票數只能組成少數派政府，拉梅洛（Bodo Ramelow）不足以獨立執政。在日前的州長推選中，AfD與基民盟在沒有合作協議下一同推舉凱默里希，最終使他以一票之差擊敗拉梅洛，並成為戰後首名獲極右政黨支持且當選的行政官員。儘管凱默里希已強調沒有與AfD合謀，惟在包括默克爾內等盟友和民眾壓力下，這名「一天州長」亦甘願從善如流，要求重選。

去年10月，左翼黨拉梅洛（Bodo Ramelow，左）慶祝選舉勝利。（路透社）

AfD愈走愈右

希特拉因戰敗而自殺後，德國政壇的極右聲音已沉寂近70年，箇中原因部分是因議會選舉的比例代表制門檻上調，使極端政黨更難走進建制。另一方面，飽受戰火和國家機器蹂躪的民眾亦認識到國家社會主義的危險。但AfD在2013年4月的出現，顛倒了德國的政治生態。AfD成立於後歐債危機時期，本是以解散歐元區和減少布魯塞爾的集權的疑歐派，並以反對柏林救助歐豬國家，作為首次挑戰聯邦議會選舉的主張。可是，2013年的選舉敗陣且僅獲4.7%選票後，AfD便調整其路線。

2015年，眼見民眾對歐洲難民潮的排拒愈見高漲，AfD亦調整其政治路線，至種族主義和狹隘民族主義來吸引選民。該黨首任領袖Bernd Lucke同年被迫退下火線後，更表明擔心該黨將成「伊斯蘭恐懼症和排外」的溫床。AfD的極端立場，可見於其成員的言論。例如，AfD的創辦人之一高蘭（Alexander Gauland）談及擁有加納血統的德國籍球員保定（Jérôme Boateng）時，曾表示「人們喜歡他作為足球員，但不想保定成為其鄰居」。更甚是，AfD的成員不但多次否定國內的穆斯林並非「真．德國人」，圖林根州的AfD領袖Björn Höcke曾更形容柏林的猶太人紀念碑為「恥辱」，試圖淡化和轉扭歷史的印記。

AfD黨魁莫伊藤（Joerg Meuthen）。（Reuters）

然而，是次州長的推選風波成為全國焦點，背後亦有其歷史意義。在1930年的選舉中，國家社會黨（即納粹黨）得票大躍進，成為繼社會民主黨後的第二勢力，其中希特拉更稱，「我們在圖林根州取得的成功最大」，故此地被不少後人認為是納粹掌權的里程碑。

凱默里希雖已「棄暗投明」，但未來政壇如何借助跨黨派之力，制衡AfD崛起，仍是未知之數。成立只有數年的AfD在議會內的聲勢已迅速壯大，不但在2017年聯邦議會選舉中，首次跨越比例代表制的5%得票門檻，一舉拿下94個議席，更在去年九月在薩克森和布蘭登堡的州選舉中，分別取得27.5％和23.5％選票的佳續，擴張之快不容輕視。不過，是次AfD成功在推選州長中成為造王者，部分亦因中間偏右的基民盟和自民黨，拒絕為左翼聯盟背書，才會讓AfD乘虛而入。

面對AfD坐大，不論是凱默里希或是默克爾帶領的執政聯盟，兩者皆沒有因得到州長之位而高興，反而更急忙洗脫與極右同流的污名。儘管AfD和納粹的政見不盡相同，如AfD積極拉攏斯拉夫裔的選民，但兩者同為帶有種族主義和煽動仇恨、對立的意識形態，實不應綏靖待之。納粹極權統治的可怕之處，不單只有戰爭的教訓，更有自稱是執行歷史和種族的必然法則，以種族主義的眼光，將人類分成理應被消滅的人種或階級。這相信凱默里希和默克爾亦未敢忘記。