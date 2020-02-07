哀痛之後——武漢醫生李文亮之逝

周四（2月6日）晚上，被視為此次新型肺炎疫情「吹哨者」的武漢醫生李文亮病逝，引來了社交網絡上鋪天蓋地的憤怒與哀痛。有微信群提議翌日晚上汽車鳴笛30秒記念之，亦有人仿照香港示威者提出內地版「五大訴求，缺一不可」，包括撤回對李文亮的訓誡、追究涉事官員責任等。李文亮不治引發了哀痛，但同樣重要的是應從中汲取甚麼教訓。

「吹哨者」即告密、舉報者的意思，正如美國的斯諾登也被稱為「吹哨者」，指的是向社會大眾揭露一個組織內部不正當行為的人。縱然許多人稱李文亮為武漢肺炎的「吹哨者」，但或許他一開始也並沒有想過要做舉報甚麼。

12月30日，李文亮在微信同學群裏上傳了電腦掃描圖（CT），指在華南水果海鮮市場出現了七宗SARS病例，並附加說明這是冠狀病毒，病毒還需進一步分析。他只是私下與同行友人分享交流，「大家不要外傳，讓家人親人注意防範」。然而武漢衞健委同日接上級指令，通知下屬「嚴禁外傳」這種不明原因肺炎疫情。當地不但八人翌日被警方以「散布謠言」查處，李文亮在1月3日也要簽下「訓誡書」，自認「在互聯網上發布不屬實的言論」。

1月8日，李文亮的眼科病人肺部CT出現了「磨玻璃」樣（即新型肺炎病徵之一），不久後李文亮本人也出現感染徵狀，並於12日進入了隔離病房，但卻直到2月1日，才等到核酸檢測盒確診新型肺炎，並延至2月6日不治，引發了很大的民憤。民憤一方面是因為李文亮遭受不公對待，一方面也來自於不滿言論限制收緊。不論是李文亮當初出於好意的提醒竟被禁止，還要自認言論不實，或是其不治引發的洶湧輿情，於周五（2月7日）清晨迅速歸於平靜的「404」，兩者也反映了言論之限。

錯失防疫時機

言論自由當然有其限制，正如胡說戲院失火的教科書例子說明了造謠之禍。然而，限制必須有理有度，不應阻礙資訊的合理流通，尤其疫症之通報不能阻。傳染病一旦蔓阻，可以一發不可收拾，下達命令不許談論相關消息，對官員來說，或許能夠有某種程度上的管治安穩和信心，但也足以像此次疫情般釀成悲劇，錯失最佳防疫時機。官場文化令人傾向掩蓋問題，以為可以得過且過，但真正需要防微杜漸不是社會輿論，而是疫症本身。正視問題，方為解決問題之道。

李文亮不治後，國際衛生組織（WHO）表示哀悼，並感謝他在「此次疫情中所做的工作」。李文亮大概只是做一個普通平凡的人，與朋友私下分享健康資訊，沒有想過揭發甚麼黑暗。但他卻被要求簽下「訓誡書」，後來甚至染病和逝世，令事情顯得諷刺，也添上悲憤。2月7日，國家監察委員會派調查組前往武漢，全面調查李文亮一事，固然值得肯定。但在情緒之下，政府和社會會否真正反思官場文化的問題、政府管治與個人權利的平衡點？否則，只會犧牲一個又一個的李文亮，進行一場又一場的事後調查。