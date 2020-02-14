蘇丹前獨裁者「被自首」　伸張正義還看國際法庭

非洲國家蘇丹的過渡委員會與達爾富爾（Darfur）的叛軍組織周二（11日）宣布，雙方同意國際刑事法院（ICC）通緝的蘇丹犯人應於法庭上「露面」，意味ICC有機會審判涉嫌干犯大屠殺罪行、在去年4月被推翻的前總統巴希爾（Omar al-Bashir），同時亦標誌該國將踏入轉型正義的時期。外界普遍喜聞蘇丹當局的作出讓步，但作為反人類罪行的「守門員」，ICC未來仍須擺脫「非洲法庭」的形象，方能提升全球治理機構的功用。

去年的蘇丹示威引發政變，導致巴希爾政權垮台。（Reuters）

巴希爾在去年遭政變迫走後，目前已因為洗黑錢及貪污罪成，被判處兩年刑期，但其鐵腕統治國家30年間，巴希爾涉嫌犯下的罪行遠不只於經濟範疇。

30萬人死亡的人道危機

西部達爾富爾地區的族群之間，過去數十年時有土地爭奪衝突。2003年2月，富爾人（Fur）、札加瓦人（Zaghawa）和馬撒利特人（Masalit）因不滿當局政策偏坦阿拉伯族群，且無力保護其安全，宣布決定自行組織武裝團體，局勢便急轉直下。時任總統巴希爾不但沒有反思其管治方針，反而藉民兵組織「金戈威德」（Janjaweed）借刀殺人，血腥鎮壓達爾富爾的反對聲音。據聯合國在2008年的估算，這場外界被稱為「21世紀首場大屠殺」的暴行，共造成約30萬人死亡，當中更有搶劫、強姦乃至種族滅絕，另有逾165萬人成為難民。

即使國際社會已知人道災難已經爆發，聯合國安理會亦要待2004年4月才通過《第1556號決議》，表明蘇丹當局正有系統地殺害達爾富爾的非阿拉伯村民，而維和任務更要到2007年7月才獲授權。

國際拘捕令如虛設

尤有甚者，安理會在2005年將達爾富爾大屠殺轉交ICC處理後，巴希爾卻未因調查展開而要怯懦，反而在各國來去自如。ICC已在2009年3月及2010年7月兩度發出拘捕令後，南非當局仍在2015年發出豁免權，讓巴希爾能出席非洲聯盟會議。另外，巴希爾亦曾兩度厚顏地申請訪美簽證，望能在紐約舉行的聯合國大會上一現鋒芒，完全不似被全球通輯的罪犯。

是次聯合主權委員會與叛軍組織達成共識，讓巴希爾、前國防部長Abdel Raheem Muhammad Hussein和前內政部長Ahmad Muhammad Harun等人，就所干犯戰爭和種族滅絕的嫌犯「露面」，不論審判是在荷蘭海牙或是蘇丹喀土穆舉行，亦可算是遲來的正義。可是，審判的成效還須取決於下述兩點。

ICC兩大挑戰

由於事件在多年前發生，證據蒐集已成首要障礙。自2009年ICC決定拘捕巴希爾後，法院大多證據都來自非政府組織蒐集得來的二手資料，而後者的成員後來更被巴希爾驅逐出國，使得檢察官還須依靠衛星圖像和難民的供詞，未必可還回全盤真相和責任誰屬。同時，現任ICC首席檢察官本索達（Fatou Bensouda）亦曾在2014年表示，ICC對達爾富爾的調查已被迫進入「冬眠」（hibernate），並改以「其他緊急案件」為重點。就此，ICC迄今有否足夠證據和資源對巴希爾等人提出訴訟，仍存有疑問。

除此之外，按《羅馬規約》成立的國際法庭，本是要在沒有國家偏見的前設下，將犯下戰爭罪、危害人類罪和種族滅絕罪的人繩之於法，惟多年來遭調查的領袖，大多都來自非洲國家，如剛果民主共和國的盧班加（Thomas Lubanga）、科特迪瓦前總統巴博（Laurent Gbagbo）和現任肯尼亞總統肯雅塔（Uhuru Kenyatta），故被不少非盟領袖戲謔為「非洲法庭」，冷而待之。同時，過往美國亦曾因維護主權之名，而拒絕ICC調查阿富汗政府軍和美軍在戰場上疑犯下的罪行，故外界對ICC的批評實非無矢放的。

可是，人類經歷兩次世界大戰的教訓後，戰爭行為必須規範已成基本共識，用以保護無辜平民的基本生存權利。在超主權法院問世前，士兵在戰場上以國家之名作惡，充其量只能由一地法院審理，但面對巴希爾等視戰爭通例為無物的人，受害者根本沒有任何渠道伸張正義，才會催生出ICC這類全球球治理的機構。縱然現時ICC仍有不少為人詬病之處，但人們總不能因噎廢食，放棄以法律取代武力的嘗試和理想。