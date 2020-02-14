屯馬綫「斬件上市」背後的糊塗帳

新型肺炎疫情之下，屯馬綫一期三個新站在周五（14日）開通，未見大量人流，但無損鐵路迷的興奮心情，東鐵乘客亦樂見多一個轉車選擇。 屯馬綫早可直駁紅磡，貫通東西，卻因為處理古蹟及豆腐渣工程，進度一直落後，更有意由港人替超支買單，激起民憤，種種醜聞摧毀港鐵的金漆招牌。要解開困局，政府必須重掌鐵路發展和營運的主導權。

問題由港鐵上市開始

屯馬綫的問題，可說是一次又一次決策錯誤的結果。

首先，是港鐵上市。港鐵在2000年招股時列明，港鐵在任何新鐵路項目的投資上，需要有適當的商業回報率。假如鐵路項目的預計總收入在扣除預計總開支後，少於預期的資本回報，即屬財政上不可行。在評估屯馬綫財務安排時，政府認為無法單由港鐵出資，故由政府直接批款，即服務經營權模式。這條款表示港鐵可拒絕蝕本生意，推搪工程。更重要的是，服務經營權模式容易構成財務漏洞，即港鐵沒有責任「睇實盤數」。結果港鐵屢屢超支，金額至少達165億元，以致總建造費推高至971億元，最後要問政府追加撥款。

第二，是港鐵疏於監管承建商。屯馬綫建造工程自2012年開始波折重重，有些是「非戰之罪」，例如發現文物，但更多是工程過失，例如土瓜灣站牆身鋼筋被削，會展站附近沉降嚴重，最令人震怒的是紅磡站月台鋼筋被削，螺絲頭沒有裝上，「檢查及測量申請表格」（RISC）等文件不全兼造假，而且港鐵及主要承建商禮頓亞洲多番隱瞞事件，對傳媒和公眾的態度傲慢，置工程及乘客安全於不顧。屯馬綫原訂2018年底通車，但今年才開通三站。

第三，是政府過度信賴港鐵。政府是屯馬綫的出資方，而且是港鐵的大股東，問責和技術官僚均處身董事局，而路政署擔當「核實監督者」（check the checker）角色，一直與港鐵開會跟進工程。最後，由問責到署級官員均對工程失誤幾乎懵然不知，直至傳媒揭發，分判商爆料，政府才如夢初醒。這種監督方式，背後反映政府過分信賴港鐵執行工程，以為港鐵有規有矩，於是化繁為簡，直接由港鐵替政府監督。

三大問題一脈相承，港鐵往績有目共睹，易取得政府信任，即使工程有問題，外界難以及早察覺。再者，因為港鐵是本地唯一鐵路營運商，更是上市公司，政府身為大股東，不會容讓港鐵出事，港鐵於是更放緃自己。在高鐵超支延期醜聞後港鐵仍未汲取教訓，便是一例。

調查委員會效用成疑

港鐵高層相繼辭職、離任，港府亦成立調查委員會徹查事件，但屯馬綫的風波絕未終結。未開通車站仍在建造、補救，超支額勢斷繼續上升，專責調查仍在下半場。

值得注意的是，究竟調查委員會能否為風波查明真相，仍是問號。例如去年發表的中期報告，一早判定紅磡站擴建部分結構安全，但測試和檢驗石屎還未完成，是否太快「放生」港鐵及承建商。委員會提交最終報告的日期亦一再拖延，由去年8月底兩度延至今年3月底。此外，其中一個承建商中科興業退出聆訊，抨擊調查委員會永無真相，無疑打擊委員會的公信力。

調查真相以外，港鐵管治亦須徹底改革。在風波期間，社會熱議一番，後又靜了下來。去年《施政報告》提及，運輸及房屋局研究最有效監察港鐵的模式，包括成立新部門專責處理和監督鐵路規劃和建造事宜，惟沒有提出時間表及路綫圖。反修例運動和新型肺炎疫情可能打亂了部署，但不能就此停步，畢竟港人已經忍夠港鐵的專權和政府的緃容。

回購港鐵、收回監管權力

針對屯馬綫衍生的問題，調查報告不容再拖，還港人交代。政府必須痛定思痛，日後的新路綫建造，須棄用服務經營權模式，不能只着眼於服務經營費，並由港鐵承擔工程超支，並需受上段提及的監察部門緊密監督。而要正本清源，還是要政府回購港鐵，還原港鐵為純粹的鐵路建造經營公營部門，唯有如此，港鐵高層才會意識到，方便市民出行才是最主要目標。

新路綫開通前夕，港鐵在電視大賣廣告，宣傳路綫的便捷和新增社區設施，隻字不提延期超支、斬件通車，仿佛這些劣跡不曾存在。廣告歸廣告，港鐵這筆糊塗帳，各項調查仍未作結，港人豈會輕易忘記？