韓國保守派大整合　國會選舉挑戰文在寅政權

韓國國會選舉將於4月15日舉行，各大政治勢力已經蠢蠢欲動。自上屆2016年國會選舉自由派之共同民主黨爆冷勝出後，韓國政局出現翻天覆地變化。同年10月保守派總統朴槿惠爆出閨密崔順實幕後干政醜聞而引發燭光革命，連場大型示威要求朴槿惠下台。朴槿惠繼而遭到彈劾更鋃鐺下獄，此後保守勢力便如樹倒猢猻散，陷入分裂局面。執政新世界黨雖更名為自由韓國黨，以示跟朴槿惠割蓆，但仍無損共同民主黨候選人文在寅2017年以不費吹灰之力贏得總統寶座。此後保守陣營一蹶不振，2018年的地方選舉更接連大敗。然而本年度之國會選舉，被視為2022年總統大選之前哨戰。各大政黨之改組合流，究竟對打破自由派政府缺口有否幫助呢？

韓國選舉周期跟香港相似，作為行政首長之總統選舉五年一任，2017年當選之文在寅任期將於2022年結束，立法機關之國會選舉則是四年一任，2016年選舉中勝出的共同民主黨執掌之國會將於今年4月改選。因此此場國會選舉被視為文在寅總統任期之中期選舉，將影響文在寅餘下任期可否順利施政。國會內最大反對黨自由韓國黨於周一（17日）攜新保守黨、向未來前進4.0兩個小黨宣佈合組新政黨未來統合黨，誓言要審判文在寅政府。未來統合黨擁國會113席，僅次執政共同民主黨16席，成為國會第二大勢力。同日另一批在野黨正未來黨、代案新黨、民主和平黨亦宣佈合併為新政黨民主統合黨，成為另一股新保守勢力。加上在野左翼正義黨以及前總統候選人安哲秀正籌組之新政黨，兩個月後五黨逐鹿之勢大抵浮現。

韓國前代總統黃教安。（路透社）

文在寅為人詬病

文在寅自上台以來之內政外交皆為人詬病。其採取「收入主導增長」經濟模式，大刀闊斧推行勞工改革，調高最低工資、將每周工時由68小時大幅削減至52小時，令不少中小企選擇不聘請新人，引致青年失業率創下金融風暴後1999年以來新高，超過30萬25至34歲青年待業。對外方面，文在寅上台後採取對平壤友善政策，穿針引線成功令特朗普及金正恩會面，以柔韌手段化解本來劍拔弩張之半島核危機，令其深得國內支持。然而及後朝鮮去核進程停滯不前，美朝談判亦宣告破裂，輿論亦轉而質疑文在寅之南北緩和路線是否走得過於倉促。其中打擊文在寅政府最甚者，為去年委任之法務部長曹國家人涉偽造學校證書讓女兒申請醫學院，妻子涉私募基金投資，最終曹國上任僅一個多月便受輿論猛攻而辭職下台。

早於曹國醜聞之前，前總統朴槿惠閨密崔順實利用權勢，讓女兒走後門進入梨花女子大學一事，連同其他貪腐事件已令朴槿惠遭彈劾下台。於民主運動時期以人權律師出身之文在寅當時打出對抗特權、創造公平競爭環境之旗號取而代之，曾一度令年輕人寄予厚望。而曹國身為倡議司法改革之先鋒，亦一直被視為進步力量之一。然而當醜聞爆出，普羅大眾發現所謂改革力量只不過皆其他特權階層一樣沆瀣一氣。在如奧斯卡最佳電影得主《上流寄生族》描寫般，在韓國社會貧富懸殊日益嚴重，富者享盡特權，弱者難以公平競爭，社會上流階梯幾乎不存在。年輕人亦於文在寅政府之勞工改革下成為犧牲品，而文在寅仍力保曹國，堅持委任其為法務部長，更加激起民憤。而保守派亦伺機全面反撲，企圖重演燭光革命推翻朴瑾惠政權一役。

曹國只擔任法務部長一個月，在提交改革草案後便辭職。（Reuters）

群雄逐鹿劍指國會

帶領反曹國運動之旗手、自由韓國黨領袖黃教安亦出任整合後之未來統合黨領袖。黃教安為朴瑾惠政府之最後一任總理，於朴瑾惠被彈劾後曾代理總統一職，其於本屆大選中亦大打進攻型選戰，其本人便聲言「要進軍首都圈險地」，空降首爾政治中心、總統府青瓦台所在地之鐘路選區，挑戰文在寅之股肱之臣、其政府之首任總理李洛淵，成為本屆大選之最強戲碼。由於兩代總理皆為下任總統大選之潛在候選人，此場鐘路決戰亦被視為2022年誰能入主青瓦台之前哨戰。另外自由韓國黨前領袖、上屆總統大選候選人洪准杓亦表示要挑戰文在寅地盤，空降慶尚南道梁山市，為保守派重奪國會多數打響戰鼓。另外曾參與上屆大選科技企業家之安哲秀仍處於觀望態度，要是能於本屆選舉中有所斬獲，或也可能驅使其再選總統。

本來以清新形象、「新政治」理念、力走兩黨以外之第三路線之安哲秀，曾為一眾年輕人及進步派追捧。然而其先拉攏進步派，後又倒戈嘗試跟保守派合作，令其被安上了「變色龍」稱號，光環更因此而褪色，其經歷竟比曾深受年輕人歡迎，近年卻跟保守派愈走愈近之台北市長柯文哲相似。而韓國政局的確跟台灣有相似之處，兩地皆於1980年代從軍事獨裁過渡至民主政體，而國內最大保守派大多是威權時代之當權派，而自由派則是出身先當年之民主運動份子。自由派雖致力於革除威權統治之遺病，保障弱勢社群而推動司法及勞工改革，然而經濟政策始終不及保守派在行。然而保守派與國內財閥之密切關係，亦為維護特權階層之代理人。選民難免又要再次在經濟和公平之間作出抉擇，而此次保守派選前大整合，團結會否成其國會過半關鍵呢？