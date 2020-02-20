巴特農神殿捲入脫歐談判　古希臘石雕何去何從？

英國於上月底正式脫離歐盟，但跟布魯塞爾漫長之談判方剛開始，而歐盟27國當中，欲從此談判中「夾帶私貨」者亦有不少。法國馬克龍早前一直主張對英強硬以殺雞儆猴，愛爾蘭將欲就北愛邊境問題為自己力爭最大利益，就連南歐小國希臘亦「搭單」，希望於談判尋求英國歸還2,500年歷史、現藏於大英博物館之雅典巴特農神殿大理石雕，稱其尋求「歸還被非法移走之文物予其來源國」。不過英國政府很快便斷然拒絕，重申大英博物館對石雕有法律責任。

此套文物又名埃爾金石雕（Elgin Marbles），原為希臘雅典衛城山上巴特農神殿之牆身裝飾。巴特農神殿於公元前五世紀建造，標誌住提洛同盟（Delian League）之黃金時期。提洛同盟為眾多希臘城邦為對抗波斯帝國之入侵組成，由雅典領導，標誌雅典於戰後一躍成為愛琴海霸權。及後雅典雖然於伯羅奔尼撒戰爭中遭斯巴達擊敗而衰落，巴特農神殿仍不減其雄偉及華麗，往後多個世紀都被美術家、建築家等視為靈感之泉源，更被喻為古典希臘、雅典民主，甚至西方文明之精粹。巴特農神殿於17世紀鄂圖曼及威尼斯之一連串戰爭中被毀，又於1801至1812年間被英國埃爾金伯爵逐批從巴特農神殿移走運往英國，後來輾轉到了大英博物館手上。自希臘於1832年脫離鄂圖曼土耳其帝國獨立後，一直聲稱對石雕之擁有權，更多番向英國索回，然而在英國政府堅持立場下，希臘政府歷近百年皆無所得。

巴特農神殿（IG圖片／choisaaaa）

希臘遺產抑或大英展品？

英希兩國內外之政界、文化界、民間對於埃爾金石雕所屬問題，一直以來都是眾說紛紜莫衷一是。對於「索還」埃爾金石雕最力者，為1974年軍政府倒台以來歷屆之希臘民主政府。其聲稱石雕本為希臘人民之文化遺產，亦代表着希臘作為現代民主歐洲國家之精神。當然此說甚有問題，因為當初雅典建造巴特農神殿時，是為了炫耀其於愛琴海上無遠弗屆之軍事及商業霸權，而且亦動用大量之奴隸及來自地中海各地之工匠及大理石，因此巴特農神殿從建造開始，已非單純之雅典、希臘甚或歐洲之產物，而是來自多種文化共同建造而成，其霸權及奴隸之歷史，亦難以純粹代表着雅典民主。而且巴特農神殿起初雖是奉祀雅典娜女神之神廟，但分別於拜占庭及鄂圖曼統治時期，被用作奉祀聖母瑪利亞之教堂及伊斯蘭教清真寺。隨時日變遷，巴特農神殿亦賦予了古希臘時代以外之不同意義。

最落力維護埃爾金石雕「主權」者，為其現時藏主大英博物館。其亦聲稱自石雕落戶大英博物館以來，一直為其不可或缺之一部份。大英博物館於1753年成立，為世上首個國家博物館，開創政府創造公共空間給予公民社會一個知性上之交流及教育之試驗，為英國以至西方啟蒙運動之重要里程碑。事實上在藝術層面來說，藝術品根本難以釐清所有權，當藝術品被其作者產出一刻，已成為一個獨立個體，從其與不同對象之接觸創造不同之故事及歷史。埃爾金石雕在大英博物館之百多年時間，的確已跟英國歷史緊緊相扣。儘管如此，英國人當初的確以形同強盜之方式，把石雕從神殿上移走。而大英博物館跟巴特農神殿一樣亦是為了炫耀英國帝國主義霸權，其館內來自世界各地之藏品不少皆為多年來入侵別國時搶回來之贓物，如此污點根本難以作為大英博物館理直氣壯之理據。

原屬希臘巴特農神殿的大理石浮雕。（Getty Images）

約翰遜與歐盟角力

不論是希臘之民族主義申述抑或是英國之帝國主義污點，都難以作為埃爾金石雕從屬之有力論據。而亦有論者以超越民族疆界之視點，提出石雕應視為人類文明之共同遺產。由於埃爾金石雕跟埃及羅塞塔石碑、法老拉美西斯二世頭像等眾多珍貴之世界文明遺產皆同於一宇下，為每天成千上萬來自世界各地之訪客於短短半日內盡覽世界各地之瑰寶，發揮了雅典不可能發揮如此規模及便利之文化教育和傳播能力，不少人亦因此主張石雕因保留在國際都會倫敦內，集中了眾多文物之大英博物館。石雕在博物館既不收費，亦不時借出到各地博物館展覽，見其對世界開放之性質。不過以復原論出發的話，既然當初埃爾金石雕是於巴特農神殿之一部份，把石雕與其母體及其他石雕「一家團聚」，讓訪客認識到神殿之全貌更能發揮文化教育之作用。反之當母體於希臘而石雕遠在千里之外的倫敦，便如同把大衛像斬開數件，然後把頭送到大英博物館、四肢送到羅浮宮、軀幹送到大都會博物館一樣。

在此公說公有理之漫長討論上，各方輾轉糾纏了數十年卻至今亦仍無定案。英國民眾普遍贊同埃爾金石雕應「歸還」希臘，而工黨黨魁郝爾彬亦曾稱不排除會「歸還」石雕。其稱跟任何從殖民地或其他國家偷走搶走之文物一樣，英國政府應與希臘政府就「歸還」石雕展開建設性對話。不過工黨大選失利，而保守黨首相約翰遜早在擔任倫敦市長時，便曾指控美國演員佐治古尼「歸還」石雕主張如同希特拉，其在埃爾金石雕一事上採取強硬立場，想必無庸置疑。最終石雕何去何從，必然離不開政河外交。即如去年11月中國領導人習近平訪問希臘，便表明會支持其申索石雕，而脫歐談判亦重啟了埃爾金石雕議題，希臘已得歐盟多國力挺。位於雅典衛城山腳離巴特農神殿200米之不遠處，在2009年開幕之衛城博物館內，有一個空置之展區正等待此套石雕「回家」，其宿願最終會否成真，關乎的不只是對歷史文化的觀念之爭，更可能反映了英國在脫歐後的政治能量。