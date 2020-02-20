深圳赴港簽注 港府不無角色

周三（19日），不少傳媒報道深圳市暫停半月的14種赴港簽注重新開放申請，引發社會擔心疫情擴散。然而，部份傳媒所指探親、就業、留學等簽註其實從不在被暫停發放之列。這究竟是怎麼一回事？出現了什麼問題呢？

重新受理還是從未暫停？

誠如《香港01》報道所指，深圳恢復暫停僅15日的赴港簽註的說法不夠準確。梳理深圳公安過往就赴港簽注的公文發布則會發現，相較於旅遊簽，當局對探親、就業、留學一類簽註的申請批發，用詞較為模糊曖昧。

2月2日，中華人民共和國出入境管理局發布《調整疫情防控期間內地居民往來港澳地區出入境管理政策措施》，通知要求，全國公安機關出入境管理部門暫停受理、審批、簽發內地居民赴港澳旅遊簽注（含團隊旅遊、個人旅遊、深圳「一週一行」）。也即是說，所有的旅行目的簽證，已硬性明文規定停簽。

港府強制檢疫14天措施本月8日生效，實施首天的深圳灣口岸情況。（梁鵬威攝）

對於其他種類的簽證，公告原文為「因就學、就醫、奔喪等情形急需赴港澳的，申請政策維持不變。」簡短的一句話，為這類簽證留下較大的詮釋空間。首先，這句話以前往目的區分，可對應多種類型的簽注。目前內地簽發的港澳通行證主要分為六大類：團隊旅遊L，個人旅遊G，探親T，商務S，逗留D，其他Q。在不同的簽證類別下，亦會包含不同種類的簽證。比如逗留D類下，又有受養人簽注，學生簽注等。也就是說，可簽發與不可簽發詳細簽注類型並未明確界定。

其次，公告行文也存在一定的歧異，為具體個案留下一定的操作空間。公文中，「因就學、就醫、奔喪等情形急需赴港澳」，是否代表滿足此類情境均可申請入境？如果不是，那麼當局會如何界定「急需」二字？

2月8日，因應香港的封關及強制檢疫14天政策，國家出入境管理局再度發布《暫停辦理疫情防控期間內地居民前往香港地區商務簽注》通告，要求各地出入境管理部門自2月7日起，暫停辦理內地居民赴香港商務簽注。至此，當局明確表示停發的簽注有商務簽、團隊旅遊、個人旅遊及深圳的「一周一行」。對於其他類型的簽注，公告原文依然為「對於持有探親、逗留和其他類簽注的內地居民，確因緊急事由必須出境的，要及時提示香港特別行政區政府對入境旅客實施的隔離14天強制檢疫規定，做好相關準備。」

2月7日晚上，深圳灣口岸出境人流絡繹不絕。（余俊亮攝）

港府溝通解說不足

從上文可知為何公眾對出入境管理局對受理赴港澳簽注情況出現誤解。比如在2月2日的公告中，出入境管理局的公文隻字未提赴港澳商務簽注的簽發情況，那麼對於公眾來說，2月2日至8日期間，商務簽的受理情況則未明朗。同理，2月8日更新公告後，出旅行、商務之外的其他類型的簽注可否受理，公眾各有解讀也不難理解。

然而社會的誤會卻反映公眾關注武漢肺炎擴散，以及擔心由內地輸入更多病例。就此，香港政府應更主動與內地政府交流情況，並積極向香港市民講解，在防疫中安撫民心。

2月8日，因應香港政府的封關及強制檢疫14天的政策決定，內地出入境管理局立刻響應，發布停止簽發逗留時間不超過7天的商務簽。可見內地出入境管理局是理解、配合香港的相關決定的。那麼香港政府應利用一國兩制的便利與優勢，主動與內地建立更緊密的人員來往的溝通、合作方案。比如與香港防疫息息相關的內地赴港簽注的動態，香港政府若主動地向內地政府了解相關簽注的具體受理情況，並及時向市民解釋，則不會引來這一次的恐慌與烏龍。又比如香港向內地定期發放檢疫隔離設施的承載力，讓內地城市以此為參考決定簽發申請的數量，則可達到更好的共同防疫的效果。

林鄭月娥視察即將用作檢疫中心的火炭駿洋邨。 （政府新聞處圖片）

開放特別通道不可掉以輕心

這一次引發烏龍的公文為深圳政府在線發表的《深圳出入境開通疫情期間特申通道》。基於上文可知，並不能說這就是重新開啟暫停批發的簽注，其主要目的是讓簽注辦理全程線上操作，達到更方便、安全目的。

從這一層面來看，香港市民擔心會有更多內地抵港人士，增加防疫風險的擔心則不可忽視。更安全、方便的簽注操作，或會增加申請的吸引度。而深圳本地疫情嚴重，截至2月19日24時，深圳共有416人感染。因此，香港政府仍要為有可能增加的入境人次和疫情傳播風險做準備。

目前，香港對內地抵港人士的檢疫措施存在種種不足。一方面，對於有香港住址的內地抵港人士，政府要求的14天強制家居檢疫漏洞連連。制度本身的設計全靠被檢疫者的自覺，存在較大的風險。連日來僅被媒體踢爆的就有至少十幾宗本應居家隔離人士自行外出的案例。政府周三更證實，資訊科技總監辦公室中兩部用作監察122受強制檢疫人士的手機懷疑失竊，影響檢疫追蹤情況。另一方面，對於沒有香港住址的內地抵港人士，政府安排的檢疫中心是否充足則成疑。食物及衛生局稱，截止周日（16日），香港的4間檢疫中心，合共約150單位中，佔用率已超過九成。即便徵用火炭駿洋邨提供4000逾個隔離單位，也要考慮到「鑽石公主」號郵輪與目前滯留湖北的約2000港人的隔離安排。如此一算，如何對開放特別通道後潛在的大量內地抵港人士隔離檢疫，依然是十分嚴峻的考驗。