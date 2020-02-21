【武漢肺炎】酒店檢疫現漏洞　衞生署把關不力

強制檢疫制度再現漏洞，今次為早有所料的酒店隔離。報章報道酒店拒收深圳回來的港人，事主要到翌日清晨才獲入住西貢隔離營，期間在街上流連。萬一事主真的感染新型肺炎病毒，社區傳播的風險就會大增，削弱檢疫和限制人流的成效。

由2月8日實施強制檢疫至19日，本地有約1.31萬人需要強制檢疫，當中有461人在酒店檢疫。酒店是阻截新型肺炎社區傳播的弱鏈，不只因為酒店採用中央空調，有機會透過管道散播細菌病毒，而且租客來自四方，進進出出，又有可能瞞報旅遊史，不易控制。再者，病毒突襲，酒店缺乏保護裝備給員工，增加員工患病風險。自從檢疫令生效以來，酒店業界不滿硬推酒店檢疫，部分拒絕帶同強制隔離紙的旅客入住，結果有旅客經多番折騰後才可入住政府隔離中心。

入住酒店被拒 增社區風險

據報章報道 ，兩名長居深圳在本地工作的香港人，預訂油麻地一間酒店兩周，酒店檢疫。他們周三過關，並如實告知酒店職員由內地回港。酒店該晚指因未能聯絡衞生署，拒絕二人入住。二人致電衞生署，署方職員重複要他們自行尋宿。直至翌日清晨，署方回覆二人西貢戶外康樂中心有隔離宿位，要他們自行前往。由到港到入營，二人在室外15小時。衞生署回覆報章，指二人曾對檢疫營的環境提出特定要求，否則不會入住。

就此事件，衞生署須檢討程序，尤其為何被指有一段時間沒有接聽二人電話，二人提出甚麼特定要求以致未能安排隔離地方，為何要求二人自行乘搭公共交通工具往檢疫中心等。當局須盡快改善流程，堵塞漏洞。

酒店有責任配合檢疫

另一方面，酒店業亦有責任配合。強制檢疫措施規定，若內地入境者已安排入住酒店，將會在酒店檢疫。若無法安排入住地方，則要由政府安排，違令者可被罰款及監禁。衞生署和香港酒店工會亦提醒，只要合法預訂房間，酒店沒有理據拒絕訪客入住。

疫情之下，酒店業是社會一部分，當家庭、企業、醫療部門盡力遏止疫情，酒店業也應盡一分力，准許無指定居所的入境客入住，滿足檢疫令要求，肆意拒絕租客不可取。

酒店東主和職員或許擔心受檢疫者已受感染，波及其他房客和員工，進一步打擊生意，情願拒絕接客。但假若拒絕情況愈趨普遍，最終只會不利社會防疫若然入境者索性瞞報，以免惹麻煩，更會令隔離紙淪為空文，眾人皆輸。

政府須雙管齊下

政府一方面應增設檢疫處所，政黨和民間已列舉迪士尼二期、短租地以至軍營等選址，政府亦可徵用整棟酒店，避免交叉感染，相信能減少酒店業界反彈。另一方面，當局亦須正視酒店的難處，提供更多防疫及清潔支援，令其有信心安置受隔離旅客。

隨着強制檢疫令推行，漏洞亦一個個被揭出來，例如突擊檢查比率低，隔離營內住客聚集，有長者忘記檢疫令獨自離家乘車等，早已為人咎病，衞生署以至其他政府部門必須加強執行規例，令市民安心。疫症時刻，還需各方忍讓，短痛帶來久安，對全社會也是好事。