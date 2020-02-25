【武漢肺炎】獨立表演場地的真正死因是工廈政策

在新型肺炎疫情打擊下，各行各業均進入營業寒冬，本地文化創意產業亦不例外。本地著名音樂演出場地This Town needs（TTN，前身為Hidden Agenda）宣布將於本月尾結業。然而，疫情雖為表演工業停擺的主因，但TTN十年來的營運其實荊棘滿途，如今無奈告一段落，疫情僅為壓垮駱駝的最後一根稻草。無心扶助多元文化的港府，才是真正將這可堪傳奇的獨立表演空間處死的元兇之一。

TTN為本港著名的中小型音樂表演場地，其前身Hidden Agenda（H.A.）創立於觀塘區工廈空間之內，起初僅由樂隊band房改裝成小型表演場地。其獨特的草根、獨立氣氛塑造出具特色的獨立表演空間，成立僅一年便榮獲Time Out Magazine (HK) 評為本地最佳演出場地。H.A.雖輾轉遇上不同的營運壓力，甚至搬遷數次，但始終也「捱」得過去，甚至愈見有聲有色。其多年來均提供場地，甚至參與策劃多場大大小小的獨立音樂表演，音樂類型橫跨搖滾樂、重金屬、爵士樂、民謠、朋克、後搖等非主流類型，故這裹既孕育出不少本地的獨立音樂單位，更為世界不少赫赫有名樂隊來港巡演的首選場地。

TTN（資料圖片）

TTN死於新型肺炎

隨新型肺炎爆發，現址位於商業單位的TTN宣布，因近月全部場次須取消、改期，本年首季91天僅有兩天錄得收入，加上本港短期抗疫前景未不明朗，在嚴重的入不敷支下，迫不得已決定結業。TTN原訂於周四 （27日）舉行韓國音樂人 H.J. Freaks 香港站巡演作結業前最後一場演出，惟在港府周一（24日）宣布將禁止由韓國抵港的非香港居民入境，H.J. Freaks 雖可入境香港，卻須接受衞生署檢疫程序，故演出單位擔心影響其後回國巡演，決定取消來港，TTN須改由邀請本地樂隊作告別演出。

無疑，TTN是死於新型肺炎。然而在香港這個商業掛帥、寸金呎土的地方，像TTN這般沒有龐大資金的中小型、自負盈虧的獨立音樂表演「搞手」，抗「逆」能力自是相當脆弱。舉例說，TTN與同類表演場地如九龍灣九展內的「Musiz Zone」和西灣河的「蒲吧」不同，後兩者分別為上市公司營運及受政府資助，TTN則完全自力更生，若業務須短暫停擺，單是應付高昂的商廈租金已足已致命。

獨立音樂表演於本地市場有限，亦是中小型表演工業難以紮根香港的主因之一，但到底應該是先有市場、再支撐整個獨立音樂工業，抑或是先有健全的獨立音樂製造、表演生態，從而發展本地市場，這從來都是「雞先定蛋先」的問題，不易解答。

欠政策支持是遠因

無論如何，政府從不支持獨立音樂般的次文化發展，是TTN無奈倒閉的遠因。政府支援的音樂表演場地本已買少見少，TTN能夠於諸種不利條件下掙扎至今，已教人稱奇。TTN不幸在商業市場內被疫症打垮，究其背後原因，政府政策逐漸將獨立表演場地「驅逐」出工廈空間，也是一個關鍵因素。自本港工業北移，本地大量工廈空置，造就文創工作者進駐，工廈空間寬廣、租金低廉，對支付租金能力有限、空間需求卻大的獨立音樂活動而言，自然是相當理想的場所。這正是H.A.應運而生的契機。可是，政府銳意釋放工廈工間作商業用途，卻無重視文創工作者對工廈的蓬勃需求，2010年推出活化工廈政策後隨即吸引投資者炒賣工廈，初代H.A.亦正因如此受到逼遷。

若然只因租金壓力，獨立音樂活動或許仍可藉搬遷繼續掙扎求存，但工廈表演場地實際面臨的困難更為複雜。在易名TTN前，H.A.一直被多個執法部門「關注」，如食環署指控H.A.沒有「娛樂場所牌照」、地政總署又指H.A.用途違反工廈地契等，這些過時的工廈政策迫使H.A.須作第二及三次搬遷。更教人驚訝的是，入境處於2017年到第四代H.A.「放蛇」，警方最後以樂隊This Town Needs Guns成員及場地負責人涉嫌「打黑工」為由，作出拘捕，但其實H.A.負責人亦有遵照法例向入境處為樂隊申請工作簽證，惟簽證卻因演出場地為H.A.而觸礁。結果第四代H.A.在多種壓力下決定於2017年短暫結業，翌年決定租用油塘住宅物業商場的全層商業單位，按「正途」重新開業，並改名「This Town Needs」，靈感取自當年被捕樂隊，喻意希望公眾想像到底城市需要什麼。

英國樂隊This Town Needs Guns 當年因無工作簽證，被警方以「打黑工」為由拘查。（資料圖片）

What does this town need?

然而進駐商業單位，代價就是高昂的租金，在正常時期場地營運方或許可勉力應付，惟當突發危機來襲，隨即支持不住。TTN已為音樂表演的熱門場地，即使全面商業化亦未能屹立於商廈租務市場之中，可見工廈才是中小型獨立表演場地的生存空間。當然，或有人認為容讓工廈發展表演場地，會對現存於商業單位的營運者不公，但如TTN般的場地卻正好為表演者提供更可負擔的場地，實為不少叫座力有限的本地音樂單位寶貴的演出空間，本質上就更能扶助本地文化的發展。更何況香港作為國際級都會，理應可讓不同檔次、級數的場地兼容並蓄。可惜在政府的守舊、官僚作風下，不論是工廈或商廈，均容不下一間小小的「livehouse」。

澳州前衛金屬搖滾新星Plini去年到TTN作香港站巡演，表示大學時期曾有一名來自香港的交流生建議他將來必須造訪H.A.，故一直對此念念不忘，惟他或想不到TTN此前多次面臨倒閉危機，更預料不到此後已再無機會重訪此地。其實本港在政府無意扶持獨立音樂發展下，竟有機地發展出在國際上頗負盛名的表演場地，實是難能可貴。諷刺的是，港府缺乏文化發展視野，一手摧毀能引以自豪的次文化生態。TTN倒閉固然教人惋惜，但港府繼續無改其文化政策，繼續放任文化工業於私人市場中自生自滅，更是教人扼腕。