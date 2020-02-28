桑德斯冒不韙讚卡斯特羅　美國例外論朝向終結？

美國民主黨總統初選第十場辯論周二晚（25日）於南卡羅萊納州查爾斯頓舉行，為初選首四州最後一站南卡州以及3月3日14州同時舉行之「超級星期二」前，各參選人爭取選民支持之最後機會。各人在台上各出奇謀，甚至搶答互相搭聲，情況混亂，令人不忍卒睹。連贏三場初選之左翼參議員桑德斯成為出線大熱，自然受到同場對手圍攻，不過卻未有因此而表現失準，可算是此場泥漿摔角中能夠全身而退的贏家。

桑德斯於內華達州大勝，一眾民主黨建制及自由派媒體極受震動。眾人原稱桑德斯走極端路線，只能爭取小部份群體支持，豈料桑德斯不論於男女老幼，不同膚色、教育程度、有否工會背景也好，都㩴取了大量選票，令反對者之極端論不攻自破。及後眾人南下本為前副總統拜登票倉之南卡州，桑德斯本來大幅落後之形勢迅速收縮。當地更首次有民調顯示桑德斯在這個非裔人口吃重的州份跑贏拜登。雖然大部份民調仍以拜登領先，不過本來固若金湯之最後防線搖搖欲墜，也反映拜登選情極為嚴峻，就算最終能保住南卡州，亦未必能夠走到最後。

民主黨總統參選人桑德斯目前民意支持度最高，有機會成為民主黨代表出選挑戰特朗普。（Reuters）

卡斯特羅、習近平、普京

投票前夕，桑德斯被翻查出多年前曾稱讚古巴前領袖卡斯特羅之教育及醫療體系，稱許其大幅提升國民識字率及延長他們壽命。當桑德斯再被問及此言論時，他沒有無改變立場，繼續譴責古巴之獨裁政權卻認為其有值得認同之處，又稱奧巴馬亦曾說過同一番說話。桑德斯隨即遭群起而攻之，更直接被套上其跟古巴、委內瑞拉、蘇聯等社會主義國家同床共枕之印象，遭辯論主持人連番質問。而桑德斯竟再提出美國亦曾於世界各地推翻民主政府，指美國不比其他國家優越，有別於以往不管民主或共和黨政客多提美國如何偉大之美國例外論者。

突破政治正確的不僅桑德斯，紐約前市長彭博亦曾指中國國家主席習近平不是獨裁者，要向其人民負責，而被主持人質問。彭博辯稱習近平雖然有巨大權力，但也需向政治局負責，隨即遭桑德斯反擊，指政治局非民選。彭博又稱俄羅斯總統普京正協助桑德斯取得民主黨提名，令其可在大選中輸給特朗普，桑德斯則稱他一旦當選總統，俄羅斯將不再可能干預美國大選。雙方各自拋出美國定義下的獨裁者攻擊對方，同時又維護其被指控欣賞之人，場面得相映成趣。

同為猶太裔之桑德斯及彭博亦被問及會否出席被視為全國最有影響力遊說團體——美國以色列公共事務委員會（AIPAC）的年度大會，桑德斯重申會杯葛大會，並直斥以色列總理內塔尼亞胡為「反動的種族主義者」，又稱美國必須支持巴勒斯坦人。辯論台上其他人，包括彭博亦不得不軟化立場，稱以色列政府應讓回在西岸之圈地以實現兩國方案。身為猶太人之桑德斯如此反以色列政府之立場，既可避免親以遊說團體扣上反猶主義之帽子，也讓其可更無後顧之憂地闡述支持巴人立場，在美國總統選舉辯論中罕見。

考慮到拜登在非裔美國人當中享有較高支持率，此時斷言拜登的未來，似乎為時過早。（Getty Images）

勢改變美國政治生態

不論最終誰取得民主黨總統提名，桑德斯的出現的確打破了美國政治禁忌，改變政治生態。他在上屆參選時自稱民主社會主義者，提出全民醫保方案、提升最低工資、大學學費全免、開徵富人稅、大麻合法化、取締企業捐助大筆款項干預選舉過程等，皆被主流媒體及政客視為極端政策，認為他不可能爭取中間溫和選民從而贏得大選，四年後的今天，其政見卻成為民主黨支持者之主流意見。他又無懼稱讚美國舊宿敵卡斯特羅，公然反對以色列政府，以及公開譴責美國盟友沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），皆為前所未有之舉動。

桑德斯雖然受四方八面圍攻，甚至在攻擊彭博為億萬富豪時竟受到台下喝倒采，卻仍然力保不失。反而外界關注為何桑德斯會遭受如此大喝倒采聲時，竟發現該場辯論的入場券達1,750至3,200美元不等，場內大部份為何等階層之觀眾可想而知。桑德斯遭受台下反對，反證民主黨正受一群精英所把持，跟勞工階層完全脫節，恰好強化桑德斯之反建制論述。至於其餘參選人表現得極為焦躁，不斷插嘴搭聲，以爭取「超級星期二」前之最後表現，平日溫文儒雅之前南灣市長病布蒂吉格更多番插入搶答，要給主持人多番制止。

南卡州雖以拜登看高一線，但若桑德斯可在臨衝線時發力搶先跑過終點，連贏四場初選，將有更大機會鎖定民主黨提名權，提早結束整場初選。若然拜登保住南卡州，仍有一線生機，在及後「超級星期二」14州中再拿下數州重拾氣勢。而「超級星期二」14州合共有1,344個提名票，為總提名票之三份之一，對於各參選人來說相當關鍵。其中兩個最大州份加州及德州，分別以桑德斯遙遙領先以及其跟拜登叮噹馬頭。究竟此場白宮競賽會提早結束還是一場馬拉松，下周二自有分曉。