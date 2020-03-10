【新冠肺炎】沒有要求對外國封關　反映我們的雙重標準？

個多月前，有部分人士堅稱要對內地「全面封關」防止新冠肺炎傳入香港，2月初醫管局員工陣線更不惜為此發動罷工。一個月以來，全球疫情日趨嚴重，中國以外的病例快速上升，增長速度已遠遠超越中國。現階段，除了意大利、韓國兩國的確診數字快速增長之外，日本和美國也存在極大風險。然而，儘管這些地區客觀上存在極大傳播病毒的威脅，卻沒有多少人出來提出要對外國「全面封關」。為什麼會這樣？

韓國是中國以外第一個爆發大規模新冠病毒的國家，至今已逾七千人確診。意大利的新冠肺炎爆發嚴重，按死亡人數推論估計很大可能比韓國嚴重。日本和美國等地屢屢傳出檢測數字不足隱瞞疫情的消息，實際威脅亦非常大。而且日、美兩國應對疫情的措施易非常鬆懈，大爆發只是時間問題。客觀狀況說明，香港從這些國家輸入病例的機會不比當初從內地輸入為低。

然而，社會間卻甚少聽到要對這些國家「封關」的呼聲。舉例說，社會先前堅持要對內地「全面封關」，「醫管局員工陣線」（下簡稱「陣線」）甚至不惜以病人的利益安危作威脅發動罷工，聲稱此是為了防止新冠病毒傳擋和避免香港醫療系統逼爆。根據之前的標準，現在我們也應該訴諸各種方法，務求要令政府封關。

醫管局員工陣線主席余慧明強調，「罷工」並不屬於「缺勤」。(黃寶瑩攝)

從伊朗、意大利入境隔離14日

現時香港對湖北省及韓國「封關」，即來自當地的非香港居民不能入境。至於疫情同樣嚴峻的其他內地省市、伊朗及意大利北部三省，卻未有禁止入境，入境者只須隔離14日。對有疫情隱憂的日本、美國或其他地方更毫無限制。

或許我們會說，強制隔離14天已是足夠措施。但按「陣線」早前罷工的說法，只是「隔離」並不足夠，仍有可能使香港成為「大型隔離區」，禁止從該地而來的外地人入境「全面封關」才是合適。若然早前支持類似主張的話，現在按同一標準，也應該要求對這些國家封關。若然沒有，那正好讓我們反思是現在對問題視而不見，抑或當初給情緒牽着走，以致誇大了「封關」的必要性，甚至用來支持醫護罷工、犧牲病人利益。

陸港矛盾經過反修例抗爭之後愈發嚴重，加上反修例時的政治亢奮尚未平伏，激進地主張「全面封關」遂成為這股情緒發洩的一種方法。然而，抗疫措施始終應以科學理性為本，不能任由政治情緒擺弄。當初以罷工爭取「全面封關」，甚至不惜以罷工威脅，到底是否一個理性的選擇，值得香港人花時間反思。