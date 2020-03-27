【新冠肺炎】德國死亡率奇低　健全醫療體系成關鍵

新型冠狀病毒疫情核心，從本來之中國武漢逐漸西移，擴散至歐美等地。美國確診人數於當地時間周四（26日）突破8.5萬宗，超越中國官方確診數字，成為疫情最嚴峻地區。歐洲則以意大利受最大打擊，至香港周五（27日）已逾八萬人感染，8,215人喪生，死亡率高達一成。西歐多國包括西班牙、德國、法國、瑞士、英國病例皆破萬宗。不過芸芸諸國中，有一國家初步死亡率遠比鄰國為低，至今僅有262人喪生，此為疫情同樣嚴重，甚至連總理默克爾都要自我隔離之德國。

目前歐洲許多患者仍然在治療中，要準確計算死亡率言之尚早。但從初步數字看來，德國確診人數為4.3萬，然而至周五200多人死亡，比起法國2.9萬確診但逾1,600人死亡、英國1.1萬確診但逾500人死亡，情況要好得多。意大利8萬人感染，至少8,000人死亡，死亡率為10%，西班牙5.7萬感染個案中逾4,000人死亡，死亡率為7.6%，法國為5.8%、英國為4.9%，德國卻只有0.6%。

德國大規模檢測

疫情爆發後，德國總理默克爾曾稱七成德國人，即5,800萬人將會受感染，其後由於其醫生亦確診，令默克爾自己都要接受自我隔離。然而據當地專家表示，德國仍處於疫情較早階段，而且政府亦積極為國民進行大規模檢測，令早期確診患者較早得到治療。德國每周可檢測16萬人，相比之下，歐洲疫情最嚴重之意大利至今方檢測15萬人，面對一發不可收拾之疫情，意大繼利更不得不實施全國禁足。法國、西班牙等諸國紛紛效法意大利，宣布全國禁足以防止疫情擴散，唯有德國至今仍未實施禁足令，只有巴伐利亞及弗賴堡兩地地方政府有相應措施。然而，德國確診數字升幅跟鄰國分別不大。

德國抗疫政策明顯跟韓國的大規模檢測措施相似。自韓國爆發疫情之初，已大規模為超過34萬國民進行檢測，令無症狀或輕症狀患者無所遁形，除及早得到診治外，亦避免其傳播病毒。在政府進取政策下，韓國疫情增長曲線已壓平。不過，由於德國年輕人出席嘉年華會，或到意大利及奧地利等地滑雪，皆令德國社區傳播依然持續，要壓平曲線恐怕尚要時日，或者有待聯邦政府更強硬之社交距離措施奏效。

德國國內的疫情也非常嚴峻，德國總理默克爾（Angela Merkel）警告稱，德國面臨二戰以來最大的挑戰（AP）

醫院及病床充足

德國患者以年輕人為主，而德國人較少有與南歐國家般跟長者同住之習慣，令長者感染人數比鄰國為低。相比起來，意大利為繼日本外世上第二大老齡人口國家，患者平均年齡為66歲，58%感染者為60歲以上，亦令致其死亡率高達一成。德國政府亦擔心一旦社區傳播持續，老年人口開始染病，亦會拉高德國死亡率。

不過德國死亡率持續不逾1%之主因，始終為其健全之醫療系統。德國每年花人均5,728美元於醫療系統之上，除瑞士、盧森堡、挪威外比任何歐洲國家都要高。相比下，法國只有4,902美元、英國4,246美元、意大利及西班牙卻只有3,000多美元，而恰巧意西兩國為歐洲疫情最嚴峻之國家。德國之人均醫院病床比例亦是全球最高國家之一，於經合發展組織（OECD） 40國中排行第四，平均每千人便有8張病床，相比下意大利只有3.2張。德國醫院數量亦是冠絕全歐，大約為1,900所，重症病床亦有2.8萬張。

德國政府亦早對疫情採取防範措施。1月6日，即武漢才剛爆發疫症時並向世衞通報後僅一周，德國已成立永久性之監測委員會，並直至大半個月後之1月27日方出現第一宗確診病例，令之可準備充足之檢測設備及醫療設施。有充足檢測設備、抗疫資源、健全之醫療體系，令德國成為歐洲走出疫症陰霾之希望。