【新冠肺炎】哈姆太郎為港捐軀　反思醫學撥款「18億鬧劇」

繼早前的反修例風波，到之後新冠肺炎在全球大流行，本港醫學界可謂渡過了跌宕起伏的一年。當日被撤回醫療教學設施撥款的香港大學，該校微生物學系近日發現金黃敘利亞倉鼠（動畫角色「哈姆太郎」原型）可以模擬人類感染病毒過程。有份率領研究團隊的臨牀助理教授陳福和相信，發現將有助全球盡快做到有效的動物模型實驗，便利藥物以及疫苖研究。

有份率領研究團隊的臨牀助理教授陳福和相信，發現將有助全球盡快做到有效的動物模型實驗，便利藥物以及疫苖研究。（資料圖片）

有事問大學 無事抽撥款

自疫情在本港蔓延以來，對於防疫的人類所需，本港大學各有研究涉獵。例如香港大學發現「哈姆太郎」有助模擬傳染情況，3月時研發2小時快速測試技術；理工大學2月發布全自動快速多重診斷系統，可區分包括新型冠狀病毒在內的多種引起呼吸道疾病的病原體；科技大學也研發到可以在不同物料上維持90日的智能殺菌塗層，或能協助學校及安老院舍對抗疫情。多間大學的「疫症科技」不能盡錄。

市民為本港大學的研究成果歡呼，但或許仍不忘大學撥款被抽起。去年11月，政府以有不同意見為由，突然抽起涉資14.18億的理工大學撥款，原定用作醫療培訓的教研大樓、圖書館擴建工程無疾而終。財經事務及庫務局後向立法會財委會發信，再以有議員表示關注為由，撤回香港大學及中文大學兩項醫療教學設施工程，共涉資2.5億。一個月內多間大學撥款被撤，前後共約18億撥款被抽起，當中不少項目關於醫療科研，今日疫情吹襲本港，有如一記當頭棒喝。

技術研發既要投放大量時間金錢，成果也非一朝一夕。大學撥款關乎本地技術發展、人材培訓，政府在科研上的資源投放已值得檢討，而去年多筆撥款在社會事件中變成「炮灰」，更令不少市民失望。隨新冠肺炎降臨本港，多間大學研發出不同技術，或許政府應該借「哈姆太郎」沉澱反思。當時有份促成政府抽起撥款的議員，也應該重新審視大學的教學需要，切勿意氣用事，誤送本港醫療發展前程。

政府應該借「哈姆太郎」沉澱反思。（《哈姆太郎》截圖）

積極撥款 正視需要

隨教資會資助、醫療相關的學士學位名額增加，大學擴建教學設施本屬可以預見，但去年政府突然反其道而行，難以令市民接受。為應付未來需求，政府不止要盡快將去年抽起的撥款重新提交上立法會審議，而其撥款範圍，更不應限於硬件擴建。各大學的醫療學系，在硬件課室、設施以外，因應學生人數增加，亦有需要擴大教授陣容，讓老師能夠有充裕時間指正學生。

醫療專業涉及病人健康，稍有差錯都可能帶來風險。不過隨學生人數增加，教師比例卻未有明顥上升。有大學醫科生接受訪問時指出，在外科實習期間，因學生眾多，通常一組只有一位學生能為病人完成整套檢查，並獲教授指正。至於其他同學，大部分都要等考試到來，才得到教授糾正技巧。自政府去年11月抽起撥款，至今已接近半年，政府要把握時間，重交去年撥款，更應積極加碼，一併撥款增加師資，追回之前失落的光陰。