【新冠肺炎】香港政府欠中港貨車司機一個交代

為了應對新冠肺炎（COVID-19）疫情，深圳收緊入境措施，要求所有香港的跨境貨運司機入境時提供健康證明文件，業界和社會無不擔憂此舉或影響中港貨運，香港政府卻一直被動且沒有提供支援，有欠承擔。

深圳收緊香港跨境貨運司機的入境政策原是廣東省政府收緊境外人員入境，防止境外輸入病例的一個延伸措施。而無論是廣東省政府一開始收緊境外人員入境，還是到如今收緊跨境貨運司機入境，香港政府一直沒有主動溝通協調。

3月26日，廣東省政府下令翌日所有入境人員均需接受14日醫學集中隔離檢疫，本已引發了一輪混亂，逾萬人一夜之間「衝關搶閘」。然而香港政府並沒有就此吸取教訓，主動與內地政府協調疫情下雙方的人員、物資交流等。

位於皇崗的貨櫃車停車場，俗稱大球場。（資料圖片）

深圳要求檢測證明

直到4月1日，「廣東深圳報關協會」微信號再發布檢疫新措施，決定於4月4日取消對跨境司機健康要求的寬鬆豁免，要求自4月4日起跨境司機必須提供由特區政府發出的14天有效期內或其他機構發出的7天核酸檢測結果證明。

在26日的封關令中，跨境司機豁免進行14日自費醫學隔離，但自27日起，仍要在皇崗口岸、文錦渡口岸、深圳灣口岸及沙頭角口岸4個中港陸路關口強制接受約20分鐘的病毒快速（核酸）測試，讓整個貨運流程緩慢不少。

然而這項將會影響多達1萬名跨境貨運司機的政策，並沒有第一時間得到香港政府的回應，而是等到4月2日，才由香港媒體曝光。同日下午，也是香港陸路客貨運輸業議會主動就此事約見運輸及房屋局局長陳帆，要求特區政府向深圳當局反映，暫緩有關措施。經歷了3月26日廣東省突然封關後，香港政府仍然毫無長進，在收緊貨運政策的整個過程中，既無主動於與深圳政府溝通，亦沒有向公眾披露新政策，相當失職。

深港兩地人員、物資交流歷來密切。（梁鵬威攝）

政府不懂與深圳協調

更重要的是，政府毫無擔當，沒有支援業界健康檢測。現有的約1萬名中港貨運司機，是政府統一安排檢測，還是個人負責？如若個人負責，那麽費用問題如何解決？現時部分提供檢測的私營機構收費一般屆乎700至1000港元，佔司機收入很大部分。其次，司機必須定時檢測，亦不肯定能否準時做到。然而，政府對於會否承擔檢測費用、為司機提供檢測以至防疫用品等，都沒有回應。

其實深圳已將該政策延後到4月10日起實施，為香港預留了更多的協調時間。這既說明深圳政府並非不可溝通，港府應表達中港貨車司機的需要及處境，確保他們工作順利。其次深圳予以了一定的緩衝期後，政府並沒有利用這一時機主動、積極地與業界溝通協商，更不用提思考如何支援業界，實叫人失望。香港政府既不懂得與大灣區其他地方進行團隊的溝通協作，施政態度亦不足，欠缺承擔。

目前，社會上暫有4600輛中港車，約1萬名跨境司機服務於中港貨運，其中更有 20%至30%貨車運送本地居民日常用品。若香港政府不能妥善處理此事，影響中港貨運，一旦引起香港市民生活物資短缺，更會進一步丟失政府的公信力。

深圳赴港簽注 港府不無角色