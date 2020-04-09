【新冠肺炎】巴士再削班次　「七成載客」無下文

新冠病毒疫情肆虐，部份公司宣布在家辦公、市民亦減少外出，運輸業大受影響。九巴宣布再次調整班次，自周一（6日）起197條路線將減少班次，部份路次的繁忙時間班次被削剩30分鐘一班，部份深夜「N車」更削至一小時一班。市民減少外出，疫情當前或是好事，不過班次減少，若反而令其他打工仔迫爆巴士，增加病毒傳播風險，便為弄巧成拙。

九巴員工駕駛時均戴上口罩。（鄧詠中攝）

企業生存與防疫

九巴回覆傳媒時表示，過去數月巴士服務的需求持續處於低水平，最近兩周客運量進一步下跌，比日常客量大跌四成，九巴形容「正面臨極大營運困難」。在商言商，客運需求下跌時，巴士公司選擇壓低營運成本，減少班次、節省車長加班費，或許有其道理。因應疫情發展，深夜時段人流減少，削減「N車」班次尚可理解。但繁忙時段同樣削班，實在難言理想。

不同公司行業或其他因素所限，未必每位僱員都能在家工作，以致在上下班的繁忙時間，不少巴士依然迫滿乘客。繁忙時段巴士削減班次，令候車乘客更加集中，與「保持社交距離」的防疫方針背道而馳。早前運輸及房屋局局長陳帆要求巴士公司確保每架巴士載客量不超過七成，不過巴士司機無權在法定載客量下阻止乘客登車，巴士班次又因營運環境而一再削減，載客七成的要求最終不了了之。假設未來乘客量不變，巴士有減無增，巴士要達到「七成載客」無疑難上加難。

事實上，巴士載客量的計算方式早已為人詬病。當局以一平方米可供六名乘客站立為標準計算載客量，當最繁忙時間一小時達85%載客量或半小時達100%，運輸署方會要求巴士加班次。對比港鐵每平方米預期四人站立，巴士的計法無疑過於「進取」，而且期望市民等待半小時才能逼上車，也難言合理。在這前提下，即使達到陳帆要求的七成載客，可能只為社會僅能接受的最低標準。

197條受影響路線

政府支援 企業合作

尤其目前疫症風險不低，政府及巴士公司更應照顧乘客健康。3月初，湖南便曾一名患者在乘搭冷氣小巴及客運大巴，同車多達11名乘客感染病毒，在《實用預防醫學》上載的一篇論文中更發現病毒最遠可達4.5米。雖然在交通工具上要讓眾人保持4.5米距離未必可行，但削減班次後，乘客迫爆、車站排長龍的景象實令市民難以安心。政府應向巴士公司施壓要求配合防疫，認真審視繁忙時間七成載客的可能。巴士公司若提出補貼要求，兩者可再磋商細節，但亦應先在繁忙時間維持服務，加快疏導車站人流，也降低巴士乘客密度。

再者，巴士公司加密班次，除了令搭車市民可以更加安心，因疫症而開工減少的巴士司機亦能藉此維持收入，津貼撥款值得政府研究。而巴士公司在香港營運多年，亦應承擔起企業應有的社會責任，與港人共渡時艱，盡力配合社會防疫所需。