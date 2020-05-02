選民登記5月2日截止　年青選民比例能否有突破？

備受囑目的立法會選舉將於9月進行，選民登記截止日期亦會於5月2日正式結束。近日不論泛民主派抑或建制陣營都積極「拉票」，設置街站、網上拍片呼籲港人登記做選民。一方面泛民主派銳意挑戰「35+」，期望在立法選舉中取得過半議席；另一方面，過去「無人問津」的多個建制派功能組別席位在今屆備受注目，經歷大敗的建制派亦不敢怠慢。去年區議會選舉以歷史最高的71.23%投票率結束，9月選舉各派如何在「六四黃金比」外再覓票源將成關鍵。

即將於九月舉行的立法會選舉，不難預測其戰況激烈。（資料圖片）

投票站要人 登記做選民

經歷反修例事件後，本來較少人關注的區議會選舉頓成變相公投，而即將於九月舉行的立法會選舉，更不難預測其戰況之激烈。以往功能組別不少席位由建制派壟斷，但隨社會事件發展，不少專業界別人士甚至「黃店」、「藍店」都意識到自己本來的投票權力，陸續將功能組別內「超級區議會」的一票轉回本來所屬的工程、飲食、批發及零售等界別，功能組別意外得到重視。至今連續出任議員20年、綽號「廿蚊張」的張宇人能否繼續連任飲食界功能組別議員，成為「黃店」的一大關注。

經歷去年的反修例事件，以往選民登記率最低的年輕一族，有不少青年都重新關注時事。但根據政府公布的2019年選民登記數字，年輕選民的登記數字依然偏低。經歷去年的登記潮後，18至30歲的選民人數仍僅佔整體選民的17%，遠低於61歲或以上人士所佔的32%。而以本港人口按年齡粗略推算，年輕一族的已登記率亦比其他年齡組別為低。以20至29歲的組別為例，88萬名市民中只有約59萬已作登記，比率僅達67%；反之在60至69歲的組別當中，103萬名市民中已有約75萬名選民，已登記比率仍有高於年青人的73%。

年輕人對選舉冷感不只是香港面對的困難，外國不少例子也可見，他們認為政客尸位素餐，只是保障既得利益，認為不如不投。然任何社會若要健康發展，此乃必須克服之問題，讓政治制度及選舉機制重新獲得信任，和平有序地吸納民間聲音到議會之中，幫助政府決策。

不論政見立場，香港人的選舉及被選舉權均受《基本法》保障。（資料圖片／李澤彤攝）

政府責無旁貸

「35+」的想象最後會否成真，無人能妄下定論，但不論政見立場，香港人的選舉及被選舉權均受《基本法》保障。負責主理選舉事務的選舉辦事處，以及政制及內地事務局，均有責任積極向年青人推廣登記成為選民，以方便港人行使投票權。例如局方可以積極聯絡大學及大專院校，宣傳選民登記，甚至局方可加強換領成人身分證時的宣傳推廣，及早向年青人發放選民登記表格，改善現時年青人登記率較低的現象。

雖然按照《基本法》立法會最終會達至「全部議員由普選產生」，但選舉在即功能組別依然健在，市民「刨書」研究登記程序，也可謂無可奈何。各個功能組別界別的申請要求不一，部分組別投團體票，部分投個人票，其複雜程度甚至迫使民間做懶人包、應用程式以方便市民。然而這些宣傳工作本應由官方負責，成本不應由民間承擔。積極協助市民行使他們應有的投票權利本屬政府責任，政府需要積極為之，讓市民順利在立法會選舉中投下神聖一票。