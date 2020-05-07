廣播處長梁家榮周三（5月6日）給同事發公開信，指出要虛心聆聽批評的聲音。對於感到被冒犯的，他亦代表港台誠心致歉，因為港台服務的對象是整個社會，「從沒有視任何個人或群體是『敵人』」。

自去年反修例運動以來，「敵人」一詞雖然不如「攬炒」、「藍黃」等普遍，但敵人意識卻是顯而易見的。年輕人視警察為敵人，在街頭上不時出言侮辱；警察視示威者是敵人，甚至以「曱甴」稱呼之。隨形勢惡化，黃絲也視建制為敵人，連防疫也不願與他們合作；藍絲亦以民主派為敵，不論如何都認為他們是錯的。

既視敵 則不求同

敵人的意思就是說勢不兩立，與敵人溝通要麼是示弱，要麼是通敵。所以一旦我們視對方為敵人，便不會設法求同存異，甚至不會嘗試說服對方。在這種思維下，社會自然勢成水火，沒有出路。即使簡單如警員違規違例也要受制裁、示威者使用暴力就要接受刑責等淺白道理，也會因為敵對思維而未能獲得一致共識。

要放下敵視意識，在情感上是困難的。曾經見過市民被打到頭破血流，他們如何不視警察為敵？曾經目睹示威者縱火、「私了」，警員或藍絲如何不以示威者為敵？但即使再困難，我們也必須放下這種思維，因為我們在同一個城市生活，就必須彼此並存。

敵人意識將毀掉社會

當藍絲和黃絲都留在自己的同溫層，視圈子以外的為異己，自然會衝突不斷。這個問題亦非香港獨有，美國民主共和兩黨的激進支持者，也視對方為敵人，毫無妥協空間。因此要克服敵人思維的，便是一個整全的社群觀念，提醒自己對方也是生活在同一城市下的香港人。我們要麼和而不同地共存，要麼說之以理、動之以情地改變對方，總不能是訴諸謾罵、仇恨、暴力。

當梁家榮表示港台服務的對象乃整個社會，且沒有視任何人為敵人時，不知道有否任何典故。但沒有敵人的說法，叫人想起劉曉波2009年的「我沒有敵人」自述。他當時指出，「仇恨會腐蝕一個人的智慧和良知，敵人意識將毒化一個民族的精神，煽動起你死我活的殘酷鬥爭，毀掉一個社會的寬容和人性」。反修例的舊仇未除，疫後的新仇或許將至，香港的前路不容樂觀。但我們始終相信，真正的出路並不在鬥爭，而是各界也摒棄以鬥爭為綱，接受對方也是香港一份子。