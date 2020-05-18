【內會風波】香港為什麼要浪費時間在這些政客身上？

隨着立法會主席梁君彥早前引用《議事規則》第92條權力，指定陳健波代替原先主持內務委員會主席選舉的郭榮鏗，最終內會在多名泛民議員試圖衝擊主席台下，選出李慧琼擔任主席。其實，只要泛民知所進退，或者建制派懂得果斷制止，這場延續超過半年的鬧劇根本不會發生。只是兩派實在太窩囊、太不負責任，結果令香港耗費了太多寶貴時間。

立法會內會負責「審議已提交立法會的法案，以及在立法會會議席上提交省覽或提交立法會批准的附屬法例」。顯然，內會是立法會能否履行「立法」憲制責任的關鍵。可是民主派卻一直「玩嘢」，阻礙內會選舉主席，導致不少議案積壓。部份泛民議員表明為了阻止《國歌法》而「拉布」，本來就欠缺充分理據。當「兩辦」高調亮劍後，他們依舊執迷不悟，拒絕懸崖勒馬。

泛民一直被視為「和理非」的代表，理性論政是其本份，但從今次內會風波可見，他們沉溺於政治姿態而不能自拔，即使癱瘓議會工作亦在所不惜。事實上，內會風波只不過是泛民「脫軌」的最新一例──無論是默許「勇武」抗爭，還是會晤美國政客，在在顯示他們迎合民粹，欠缺從政者應有的分寸，最終引來中央的強力反制。

泛民建制皆有責任

必須強調的是，香港政壇亂象紛陳，責任人不只是泛民主派，建制派亦然。內會亂局始於去年10月，為什麼建制派一直沒有挺起腰骨阻止泛民？難道泛民繼續「玩嘢」，建制只能被動接招？我們早就指出，梁君彥、內務委員會本身均可從《議事規則》中尋找理據，讓內會盡快完成選舉，恢復正常運作。但建制派一直混混噩噩，沒有打算撥亂反正，直到「兩辦」在今年4月中高調表態，質疑郭榮鏗「有違宣誓誓言」、「構成公職人員行爲失當」後，他們才緊張起來。

內會無法正常運作已有大半年，梁君彥早應設法恢復秩序，但他在這方面並不積極。梁君彥在上周委任陳健波主持內會選舉，證明了他之前非不能之，而是不為之。事實上，內會在周一（18日）只用了一個上午便選出李慧琼擔任主席，證明選舉程序根本沒有那麼複雜，但建派制就是如此無能，導致本來可在半天內完成的選舉，拖了足足半年有多。

香港要建立高水平的議政文化，必須依靠高水平的政治人物。所謂一葉知秋，內會風波讓人看到泛民、建制政客之不濟。更令人扼腕的是，香港因為他們而耗費了不少寶貴光陰。香港經歷了反修例運動和疫情的雙重打擊，應該謀求改革，只是議會亂局讓人擔憂這個城市可能還會深陷失治的怪圈當中，無法重新振作。