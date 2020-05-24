【新冠肺炎】疫症大流行是推基本收入的好時機？

西班牙左翼政府為補助受疫情影響的民眾，預計將於周二（26日）推出基本收入安全網，預料每年支出約30至35億歐元。雖然西班牙並非全球首個試行同類計劃的國家，但誠如教宗方濟各、Facebook創辦人朱克伯格，以及歐洲央行副行長德金多斯（Luis de Guindos）認為，各國面對這次大流行帶來的經濟深淵時，該開始考慮全民基本收入。

西班牙新冠肺炎疫情：圖為5月2日，人們在馬德里的大街上鍛煉身體。（AP）

據英國廣播公司報道，西班牙社會黨政府將於下周推行基本收入，向每名合資格的成年人每月發放約462歐元（折合約3917港元）的補助金。據當局估計，計劃可望至少覆蓋10萬個家庭，其中以單親家庭為首要對象。該國社會保障部長Jose Luis Escrivá認為，計劃將可充當「最弱勢群體的永久安全網」。

馬德里試推基本收入的邏輯很簡單。新冠肺炎來襲後，各國紛紛採納「社會距離」措施，以降低病毒的傳播範圍和速度。但人員流動靜止同時也癱瘓商業活動，導致經濟規模快速收縮，失業率更以大蕭條的速度爬升，而首當其衝的定會是「餐搵餐食餐餐清」的基層民眾。例如，英國活在貧窮線以下的工人比例由1997/98年的9.9%，增至當下的13%，其中56%的貧窮人口更是一人工作家庭。試想一個處於零工經濟（gig economy）的基層勞工，要因為新冠肺炎而停工多月，在儲蓄有限和國家社會保障不足下，此人除了「手停口停」、望天打卦，其實亦無他法擺脫生活窘困。但各國政府又可怎樣提供保障？

災害其次 政策要之

諾貝爾經濟學獎得主沈恩（Amartya Sen）在大約在40年前研究1940年代孟加拉大饑荒時便發現，當年饑荒的成因並非因為糧食產量大跌而發生，而是因為各種政治、社會原因，導致糧食價格飛漲，但由於農民工資停滯不前，才會無力購買自己種植的大米。沈恩認為，面對如此極端、多變的環境，民眾的購買力遭自然或人為災難大削，即使當局提供少量現金亦可挽救生命，並使他們在市場經濟裡繼續存活。

雖然新冠肺炎跟大饑荒不盡相同，但過去數月大流行引發的經濟、社會混亂同是災難性，這才使各國政府願意大灑金錢，推出類近基本收入的補貼計劃，如美國向部分年薪低於7.5萬美元的人士派發1200美元；英國被休假的勞工與自僱人士，提供最多八成薪金補貼等等，其原因皆與基本收入如出一轍，就是以最簡單的行政措施，向民眾提供適量、定期的現金補貼，一解燃眉之急。

在新冠肺炎重創經濟下，失業率上升無疑是重提基本收入的好時機，但在人工智能革命的大趨勢下，基本收入亦有其必要性。如同19世紀蒸氣機和電力的技術突破帶來了工業革命，使人類的生活出現翻天覆地的改變，經濟上更出現新型勞工剝削和失業潮。人工智能革命的本質跟工業革命無異，即是以更少的成本，換來更大回報，故在一國經濟結構轉型時，亦會出一批21世紀的「盧德主義者」，拒絕以技術革命來取代人力勞動，以避免其社會地位將被邊緣化，情況一如現時網約車和網店，逐步打碎職業司機和零售從業員的飯碗一樣。是故，當技術革命乃是無可避免時，各國政府也要開始思索，未來應如何保障在經濟結構突變中被犧牲的弱勢群體。