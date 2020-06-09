什麼是香港最重要的問題？

本周一（8日），政府為《基本法》頒布30周年舉行網上研討會，邀請了曾任香港中聯辦主任、現任港澳辦副主任張曉明演說，題為「國家安全底線愈牢，『一國兩制』空間愈大」。張曉明在演講中通過四個問題，解釋中央通過國安法的原委，包括有需要填補香港的國家安全漏洞。然而，張曉明在論及第四點時，竟提到香港現在主要的問題並非經濟的深層次問題，而是政治問題，則顯然錯判了香港的根本問題。

正張曉明開宗名義所講，「『一國兩制』的確是香港社會各界的最大公約數」。緊隨「一國兩制」這個方針繼續探討的確是香港當下最務實的出路。而要讓「一國兩制」行穩致遠，香港當然須堵塞「國家安全」漏洞。畢竟香港回歸23年，在《基本法》第23條立法上卻遲遲未到位。如今中央出手主動立法，對「一國兩制」並非最好安排，但某程度上也是無可奈何。

但另一方面，張曉明在演講第四點時指他認為香港現在的主要問題是「不是經濟問題，也不是困擾基層民眾的住房、就業等民生問題，或者利益階層固化、年輕人向上流動困難等社會問題」，而是「反對派及其背後的外部勢力則企圖把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體」、成為「牽制和遏制中國發展的棋子」這樣的「政治問題」。

行政長官林鄭月娥將會在《基本法》頒布30周年網上研討會上致辭。(資料圖片)

問題導向 究其根本

張曉明的講法，反映了其對香港問題的了解並不夠深入，也對香港欠了一份擔當。首先，香港當然有國家安全的問題，但卻遠遠不只有此問題，而尚有一系列深層次問題有待解決。而要解決眾多重要問題，就要具備「問題導向」的意識，疏理問題之表象及根本成因，不能捨本逐末。

最近各界在評論香港時，很喜歡套用「深層次問題」的講法，就連張曉明在演講中也提到。但什麼是「深層次矛盾」呢？我們認為，香港最深層的問題，正正是張曉明認為並非當下最重要問題的一眾經濟問題。

雖然張曉明指出問題是「見仁見智」，亦沒有否認這些經濟問題的存在，但他似乎認為這些問題並非根本問題。去年香港爆發反修例示威，暴露了香港存在的國家安全問題。但歸根究柢，所謂「無風不起浪」，政治風波這麼輕易就能煽動大量年輕人冒着監禁數以年計的風險走「勇武」路線，而至於不少人認為自己已經沒有再輸的空間，認為「攬炒」也沒有所謂。如果說亂局是有人在背後煽風點火，那我們應該問，到底為何會有這堆「乾柴」讓「烈火」燒着。

去年反修例示威浪潮中，有部分示威者主張「攬炒」。（資料圖片）

雖要治標 更要治本

香港社會的深層次問題是貧富不均，大量年輕人和基層對生活感到不滿、躁動。這些年輕人和基層的不滿，在一些論述的牽引下，很可能轉化成為某種仇恨以發洩。年輕人對內地和中央政府的不滿和仇恨，正是在這種現實的絕望下所形成。如果香港只是通過「國安法」，而不進行社會改革，那只是治標不治本，無法從根本去除孕育社會躁動的土壤。今天「國安法」可能令一些人卻步，但卻難保將來不會再引起更大的問題。試想想，美國有眾多的「國安法」，但黑人與貧富不均的問題卻一直沒有得到緩解，最終仍然產生了George Floyd事件所引起的社會動亂。

故此，若以為香港的最大問題不是經濟問題，就是只見當下而不見將來，欠缺為香港立心的承擔。治港官員必須與香港以心相交，認真督促港府進行深層次的社會改革，務求建立一個更美好的香港，才能真正做到「二次回歸」。