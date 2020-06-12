與其拆雕像　不如面對歷史

美國自弗洛伊德（George Floyd）疑遭警員壓頸致死後，各地爆發反種族主義的遊行示威，及後更變成縱火、搶劫等騷亂，部分令人聯想到昔日種族主義的雕像也成為民眾洩憤的對象。可是，即便拆盡所有隱含種族歧視的歷史遺跡，其作用只是一種換來短暫釋懷的「儀式」，反而只有以正確、不迴避的態度面對歷史，才能避免重蹈覆轍。

近月在美國掀起的示威浪潮，已超出政治和經濟範疇，並在文化界捲起新風暴，疑似涉及種族主義的雕像、地方名甚至是電影，無一不受攻擊。連15世紀發現美洲新大陸並寫下全球化新一章的航海探險家哥倫布，其雕像也未能避過被斬首的命運。哥倫布的雕像在波士頓身首異處，維吉尼亞州里契蒙的哥倫布像則在水底溺斃，另有一個「橫屍街頭」。

英美牽旋風

哥倫布並非這場運動的唯一受害者。自美國的反種族主義運動獲跨國民眾支持後，拆雕像的風潮亦傳至歐洲，先有19世紀殘暴統治剛果的比利時君主奧波德二世（King Leopold II）之半身像被塗上紅色油漆，及寫上「我無法呼吸」的口號；後有英國17世紀「慈善」奴隸商人科爾斯頓（Edward Colston）的雕像遭拋入海底。相信這三名有份改寫歷史的人，作夢也沒想過死後會落得如此下場。

不只有民眾藉拆除或破壞雕像，發洩心頭之恨，就連政府亦以相同方式，安撫民眾的情緒。民主黨籍維州州長諾森（Ralph Northam）於本月5日表示，州總務廳應盡快將南北戰爭時期擁有奴隸的李將軍之雕像拆下，並強調設置這雕像實為不對。而據統計自2015年以來，全美已至少有138個代表聯邦國的古蹟，已從公眾視線中移除。不過即使當局有意藉此改寫歷史，實際執行上亦非易事。當2017年田納西州欲將幾個代表聯邦國的雕像移走時，當局本以為會有博物館、墓地等場所，願意這些死後才被「流放」的人，惟最終卻因體積過大而無人問津，迫使當局年花三萬美金安置和存儲。

如何評價古人？

誠然，不論是民眾或政府欲以拆雕像來疏道民憤，其作用只是一種儀式化、心靈上的短暫慰藉，難以改變植根多年的種族主義心態，而關鍵問題則落於雕像等文化裝置，是如何建構大眾的歷史回憶。即以藝術品的功能而言，雕像本身只有是一大塊由石、金屬、木或陶瓷等材料，經雕刻、焊接、模塑等工序打造而成，其意義不會在製作時便投射到人們腦海裡。反而只有待雕像完成、立名和豎立，其意義才會經人們對某段歷史的認識，重新活現出來。一如對部分人而言，哥倫布像代表的是歐洲四出征服殖民地，並使印第安人通往奴役之路的慘痛回憶；但對另一派人而言，哥倫布像卻能勾起大航海時期的冒險精神，而他四次遠航美洲，更打通跨大洲的接觸，為全球化時代打下基礎。換句話，若對哥倫布所知甚少，其雕像亦只是一件沒有歷史故事的「銅製品」，故其意義終歸也須靠對歷史的認知才能再現。

這樣說並非要為奧波德二世、哥倫布或李將軍這些種族主義者平反，而是要強調只有客觀、公平地面對歷史，才能讓不同立場的民眾，在共有、相同的歷史認知下，和平共處。無論是拆毀紀念碑還是雕像，這些「儀式」其實好比美軍2003年入侵伊拉克，將薩達姆像從高處拉下的一刻，只能滿足人們對從暴政解放的精神渴求，而非改變現實處境，更不會為人們帶來富足生活。誠如美國前總統奧巴馬所言，「歷史不能成為論證不公理由的劍，也不能成為阻礙進步的盾牌，但必須成為避免重蹈覆轍的手冊」。故如何從文化層面正視歷史及建構正確的論述史觀，才是每個民族無法迴避之事。