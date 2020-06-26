如何讓粽子在傳統和市場之間傳承下去？

端午節剛過去，除了有人會討論甜粽還是鹹粽較好味道外，或許更多人直情沒有吃粽。正如其他文化傳統，粽子也可能因社會轉變而漸漸被邊緣化。為了增加粽的影響力，中國原來已在2019年國際食品法典委員會（CAC）亞洲協調委員會提出要為粽子制定國際標準，或在今年內實施。

在國家衛健委和中國農業農村部指導下，中國商業聯合會提出「粽子國際標準」，包括把粽的英文譯名由以往常見的「Rice Dumpling」統一稱作「Zongzi」，定義粽是以糯米為主要原料、配料不超過全隻粽總重量40%等基本操作工藝及規定製作方式等。同時在感官的指標、食品添加劑的指標和國際健康指標等方面具有涉及，比如以中國的口味為基礎。

按照中國商業聯合會副會長張麗君的解釋，此舉可以增強中國的文化自信，以及強化中國食品出口時的「話語權」，增加中國食品的國際競爭力和影響力，反映這個決定兼具文化和市場的雙重考慮。

截至6月3日下午5時，「#酸奶粽子#」這個話題在微博擁有1.6億的閱讀量，逾8000人次討論，乳酪糉意外成為糉子界新寵。（資料圖片）

步月餅後塵？

根據內地媒體《第一財經》的報導，內地粽子市場自2012年開始，每年大約下降半成至一成。長此下去，無論站在文化或市場角度，粽子或有需要保育。但為粽子制定國際標準，是否一個好辦法呢？比如有網民質疑，「作為一種傳統的儀式食物，多樣化恰恰是它的生命力所在。」

傳統文化的傳承保育與市場推廣之間似乎總是難以平衡取捨。過於強調傳統形象，或會失去新受眾；過於注重打開市場，又害怕文化內核被消磨得不倫不類。但其實這不僅僅是「粽子」才面臨的困境，例如茶文化和月餅文化也曾面對這樣的問題。

當星巴克開遍中國城市的大街小巷，甚至在故宮設店時，內地社會曾擔心傳統茶文化沒落。然而隨著喜茶、奈雪の茶等調整後的新式茶飲推出市場，茶飲在飲料市場逐步奪回地位。根據《2019新式茶飲消費白皮書》顯示， 2019年底內地茶飲市場規模將是咖啡市場規模的兩倍以上。新式茶飲更成為年輕群體接觸茶文化的窗口，90後消費者佔新式茶飲整體消費者數量的一半。

喜茶在内地頗受歡迎。（食妞授權使用）

不能只靠市場

又以月餅為例，商家為了刺激銷量，推出有別於於傳統月餅的冰皮、奶黃流心甚至雪糕月餅等，並大受歡迎。但非傳統的月餅也沒有讓中秋節人月團圓的傳統文化內核褪色。至於作為傳統食物的文化保留，香港非物質文化遺產辦事處則有開設月餅製作技藝，講解傳統的廣式月餅的歷史和製作方式，令公眾在有趣的互動參與中傳承傳統技藝。

茶和月餅的例子似乎都說明，打開市場或能賦予傳統文化傳承的生命力，而適度地多樣化、與時並進亦有助打開市場，公眾可能因此重拾對傳統文化的興趣。當然，保育文化並不可能只靠商業市場，而且新款式的傳統食品亦未必能起文化傳承的作用，故此政府亦有需要彌補傳統文化市場化過程中的缺失。保育的方法不一而足，可以是教育普及，推廣食品背後的文化背景，也可以是製作技藝的傳承。至於劃一標準是否好辦法？目前粽子準則尚未全面公布，但內地已有民眾質疑，比如「不按你那標準來包的粽子不配叫粽子了？」，或許反映了此舉之不足。文化保育及活化，無疑考驗社會及政府的智慧。