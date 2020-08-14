「黑廁」遺禍深遠　政府須還廁所陽光空氣

自從新冠肺炎爆發，港人特別關注洗手間會傳播病毒，3月時青衣長康邨幾個同座向單位的居民受感染，一度引起恐慌。先後有建築師、測量師、醫生提醒住客要加強廁所衛生，例如不時注水往U形聚水器，沖廁時掩蓋廁板，保持空氣流通等。住在黑廁單位的居民，更擔憂抽風安排更容易播毒。最近，香港建築師學會會長李國興呼籲各界關注「黑廁」，強調天然通風重要。

1997年屋宇署發出作業備考，接受浴室和廁所採用人工照明及機械通風後，住宅單位可建 「黑廁」。圖為2003年落成的北角莊士維港軒平面圖。（傳真社圖片）

源自1997年的修訂

黑廁沒有窗，靠開抽氣系統，令房間形成負氣壓，抽走水氣和廢氣。不過，這也同時把地台去水位的空氣抽進廁所內。若果其他單位住客染病，而聚水器乾涸，病毒細菌也有機會隨管道傳往其他樓層。

就此，住客可以在廁所門加裝百頁，或者關廁所門時留有空隙。當抽氣扇開動時，客飯廳的空氣會經過百頁或門隙抽進廁所，避免在去水位抽入空氣。當然，黑廁抽風系統強勁，住客要更頻密注水往管道。

黑廁出現，源於1997年屋宇署豁免廁所的照明和通風要求，只要符合特定條件，包括單位設置每小時換氣五次的機械通風設施，以及使用室外空氣來換氣，風口橫切面至少為洗手間面積20分之一。

屋宇署稱，這個改變是源於令住宅設計更靈活，也順應通風技術進步。事實上，一般住宅大廈的天井位也不見得乾淨，油煙、污水連帶病菌經喉管、牆壁或風帶進屋內，有些住客長期關閉洗手間窗戶，房間只透光不透風。廁所不設窗戶，或可除去這些缺點。對於地產商來說，單位內藏廁所，就可以把室外景觀留給客廳和睡房，單位價值更高。

建築師學會認為，今次疫情可讓大家反思「黑廁」設計。（資料圖片）

通風喉管恐無人保養

廁所有窗，即使不是時刻打開，始終能增加空氣流通的機會，而黑廁卻不能夠。此外，黑廁是密閉空間，住戶傾向長期開動抽氣系統，增加電費也許事小，摩打或部件疲勞事大。此外，抽氣管道本身內藏水氣，也會容易積聚細菌病毒。值得注意的是，究竟排氣管道有否定期清潔保養？管道有公用和私人部分，私人部分要靠住戶自行打理，而中央管道就要靠物業管理公司打理。

清理喉管私人部分，不像抽氣扇般容易裝拆，或要專業工程人員保養，增添住客麻煩。對於中央管道，屋宇署對工程師就樓宇通風安排的作業備考只提出「『最好』是每年檢查及清理通風管道」。用上「最好」一詞，就不是如強制驗窗、強制驗樓般，是硬規定。假若物管公司沒有安排清潔，也沒有甚麼責任，但就增加住戶健康風險。

作為預防性的措施，屋宇署將透過委聘顧問公司，主動為全港超過二萬幢私人住用及綜合用途目標樓宇，檢查大廈外牆排水管。（發展局圖片）

建樓必須顧及長遠

在電視台的樓盤節目，主持介紹住宅單位，往往偏好有窗廁所，例如形容「有窗，唔係黑廁」，「有窗，有助排走濕氣」。如今連專業人士亦警告黑廁格局長遠有害，除了前述的建築師學會會長李國興外，測量師學會前會長何鉅業早前受訪時也表示，黑廁令更多喉管裝在室內，破損更難察覺，維修亦較困難。更重要的是，破壞老化在幾十年後更見明顯，現時設計「沒有考慮到幾十年後的事」。

權衡利弊，縱然有窗廁所並非完美，但計及通風，偵測管道問題和維修保養的難易程度，窗廁始終較黑廁優勝。香港人口密集，並集中居住多層大廈，容易滋生和傳播病毒細菌。現在住客和業界人士也呼籲檢討黑廁，以至更宏觀地檢討單位樓宇衛生，政府必須回應，既要自身檢討，亦要向地產商力陳利弊，放棄黑廁設計。對於現存黑廁，屋宇署須收緊管制，尤其要規定清潔和保養。建築物壽命動輒數十年，其間格、設備、用料必須符合長遠需要，令人安心居住。