保育歷史建築　尚能多行一步

近年古蹟保育問題備受社會關注，因現時不少歷史建築屬私人擁有，若建築未被列為「法定古蹟」，則物業擁有人仍可以決定拆卸或重建歷史建築。例如今月初便有傳媒發現「永和號」屋企被拆，以及不少一級歷史建築如何東花園、同德大押等亦難逃一劫。一級歷史建築不受保護，如何保育甚至活化本地歷史建築，也成為未來發展的必經課題。

經濟誘因或法律規限？

古諮會主席蘇彰德上周接受《香港01》訪問，談及歷史建築保時便提到，根據現行政策規定，建築即使被列為一至三級的歷史建築，亦不會有法例規管不得清拆、改動。他指出政策目的不是規管業主，而是透過溝通及提供經濟誘因，盡可能保留建築物。在現時發展局的歷史建築維修資助計劃之下，私人業主可就單一維修項目申請最多200萬元的資助。

然而僅向業主提供經濟誘因，而不利用法規同時限制各級歷史建築的清拆改建，也讓本港文物走向兩難——本港地價高昂，若經濟誘因不足將難以說服業主放棄發展用地，而社會亦難以接受政府撥出巨額金錢收購每幢歷史建築。2014年時政府便曾委託古諮會檢討歷史建築物政策，期間討論過政府應否買下私人歷史建築作保育，但如蘇彰德指出，當時社會對於花巨額回購建築物並無共識。隨着本港土地問題變得嚴峻，地價節節上升，時至今日要循收購一途保護歷史建築可謂難上加難。

本港地價高昂，若經濟誘因不足將難以說服業主放棄發展用地，而社會亦難以接受政府撥出巨額金錢收購每幢歷史建築。（資料圖片）

主動配合鼓勵業主

歷史建築背後「土地問題」，以及現時對一級歷史建築毫無保障的現況，相信各界都希望政府可以早日解決。但目前如何在有限資源之下鼓勵業主保育文物，政府政策推動的方向，不能缺少的是業主配合。

文物的保育修復常被理解為「高消費活動」，例如文物修復背後的複雜技術，以及維修物料的嚴謹等，不少因素都能嚇怕不少業主。然而歷史建築的保育造價依據建築年代、技術而定，其「高消費」的標籤亦不一定等同事實。政府反而應把握時間，趕在業主決定拆毀或改建歷史建築之前，先向業主推銷建築保育的資助計劃，並為保育維修建築的造價向業主報價。若得業主首肯，政府有關當局更能兼負保育工程的協調、監工工作，直至保育完成建築交還業主手上。政府應盡力讓保育的決定變得輕易，避免業主因「怕麻煩」而讓一幢值得保留的歷史建築化作塵土。

目前如何在有限資源之下鼓勵業主保育文物，政府政策推動的方向，不能缺少的是業主配合。（黃舒慧攝）

在古諮會對歷史建築作出評級後，政府其他部門如發展局及城規會等，也不妨協助諮詢當區居民意見，了解居民是否希望建築留低，以讓政府接觸業主時可以同時反映街坊意見，說服業主為物業進行保育。香港土地價值連城，政府不能每每輕言收購，但盡力推動業主保育物業，則理應在政府的能力之內。