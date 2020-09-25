創造就業機會　助解社會經濟問題

最近，美國聯邦鐵路管理局（FRA）批准連接德州兩大城市休斯頓和達拉斯的高鐵建設計劃，兩地之間距離約386公里，工程將於2021年開工，預計2027年建成通車，屆時兩地通勤時間將由4小時大幅縮短至90分鐘。當局形容這是該國第一段高鐵系統，估計可創造約1.7萬個直接就業機會，同時帶來逾100億美元的直接經濟效益。類似計劃值得歡迎，這對解決美國藍領困局、產業空心化等問題不無啟示。

高鐵對於美國來說並不完全是新事物，前任總統奧巴馬早在2009年通過的《美國復蘇與再投資法案》中撥出80億美元用於補助建設高鐵系統，FRA同年更公佈一份頗詳細的高鐵發展綱領，闡述「確保安全有效的交通選擇」、「建立經濟競爭力基礎」、「支援密切連繫、宜居社居」等戰略目標。然而法律程序繁複、汽車業既得利益者反對等因素卻拖了後腿，一些政客亦未必認同計劃，例如時任佛羅里達州州長史考特（Rick Scott）在2011年退回24億美元聯邦補助，因為他擔心工程耗盡聯邦補助後，州民將被迫「硬食」建造費和維修費。

基建工程所引伸的財政問題向來為人關注，例如香港的沙中線超支便備受批評，但只要成本控制做得好，一般大型基建工程往往都能改善人民生活條件，在刺激經濟活動的同時有助相關產業升級，尤其重要的是即時創造大量就業機會，這些效益是不能輕言否定的。

基建對就業有刺激作用。（AP）

基建嚴重老化

況且對於美國來說，高鐵可能來得更迫切。根據《紐約時報》在2016年的報道，當地學校、醫院、公路、橋樑、公共交通系統都面臨嚴重老化的問題，而適時發展高鐵正是回應基建老化問題的一條可行出路。

更為重要的是，高鐵工程可以成為解決社會經濟矛盾的方法。單是連接休斯頓和達拉斯的路段已可創造1.7萬個直接就業機會，如果更多大市城的高鐵工程上馬，創造的職位數量肯定非常可觀。許多評論意見認為藍領工人困局是近年民粹思潮冒起的原因，那麼為他們創造就業機會、提高其生活品質，不就是令工人安心的最直接方法？類似的「路徑依賴」亦值得香港仿效——假如港府拒絕為市民（特別是年輕人）創造機會讓他們看見前景，那麼深層次矛盾將遲遲不能解決，長治久安也就無從說起。

中、美兩國地理空間佈局相當，當中國高鐵里程已突破3萬公里、佔全球高鐵里程三分二的時候，美國仍然處於起步階段，甚至還比不上歐洲和日本，這對一個世界大國來說恐怕是一件尷尬的事情。一些人以美國有「汽車文化」為由低估高鐵價值，但既然大型基建能夠帶來巨大的社會經濟好處，為什麼不摒棄成見、大力發展？