統編內蒙語文教材　要手腕更要智慧

內蒙古自治區當局早前要求使用蒙古語授課的學校採用國家統編教材，不少人認定這是打壓少數民族文化，不單有當地蒙古族民眾抗議，海外輿論亦有聲援。類似事件一般很難擺脫陰謀論的干擾，尤其是在國際輿論對中國政府已形成前設立場的情況下，即使教育部副部長鄭富芝周三（23日）現身解話，亦不容易釋除外間疑慮，然而正因此事涉及公眾利益，我們更應該嘗試平心靜氣去思考相關問題。

是次爭議源於內蒙古教育廳在8月底印發《全區民族語言授課學校小學一年級和初中一年級使用國家統編〈語文〉教材實施方案》，要求自2020年秋季學期起，當地民族語言授課學校小學一年級和初中一年級使用國家統編《語文》教材。方案公佈後隨即引發抗議，加上其後發生的「通緝家長」、「要求自首」等事件，更是加強了有關官方打壓少數文化指控的可信性。連繫上多年前廣東的「推普廢粵」風波，以及新近的「新疆再教育營」爭議，「文化滅絕」一說自然頗有市場。

但我們在思考相關問題時，卻要理性討論政策有沒有合理性。規定少數民族使用統編教材，確實會在一定程度上弱化民族特色，但政策在帶來負面效應時，也會產生積極作用。鄭富芝在回應質疑時強調學好普通話有利學生能夠「走出去」求學深造，學生畢業後可到發達城市工作，這種說法不無道理。這與香港的少數族裔居民相似，因為他們學懂廣東話後自然更能融入主流社會。

推動新政策手法粗暴

當然，內蒙古當局在推行新政策時，顯得粗暴和不夠圓融，這點實在是責無旁貸的。在落實新政策前，當局似乎没有預留充份時間做好溝通和解說工作，從8月底公佈文件到秋季學期正式實行新政策，時間上明顯過於倉促。受政策影響的蒙古族人會感到不受尊重，這反而會增加落實新政策的阻力，不利社會和諧。

中國是多民族國家，每個民族的語言文化必然各有特色，值得政府尊重和保護，急於求成只會對特定民族造成傷害。無可否認，每個國家都有優勢語言，中國的是漢語，日本的是日語，英國是英語，但這並不代表蒙古語、琉球語、威爾斯語不重要。只要少數族裔和其文化、語言受到尊重，他們才會對整個國家產生向心力，這對維護社會穩定非常重要。