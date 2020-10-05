天水圍中小學生辦區務　「缺憾城市」應獲正視

家庭的倫常慘劇、不同的自殺案件，種種不幸一直貫穿2000年代的天水圍，而率先將這個社區形容作「悲情城市」的，亦正是時任社會福利署署長的林鄭月娥。近日「天水圍社區關注組」的幾位中小學生在網上引起廣泛關注，也令這城市再次進入市民視野。

「天水圍社區關注組」這個看似平凡的地區組織，由正就讀小六的王繼祖及中三的張浩庭創立。他們年紀輕輕便著手跟進社區事務，辦起實事亦做足功課，包括關注社區交通配套、當區屏風樓問題，不時擺設街站鼓勵街坊反映意見，亦在區議員協助下約見相關官員反映意見。中小學生跟進區務亦不馬虎。

家庭的倫常慘劇、不同的自殺案件，種種不幸一直貫穿天水圍的2000年代，而率先將天水圍形容作「悲情城市」的，亦正是時任社會福利署署長的林鄭月娥。（資料圖片）

缺憾城市何去何從

在他們眼裏，天水圍其實並不悲情，而是一個缺憾城市，種種民生問題都有待跟進解決。疫情期間他們會向市民派發口罩，近日亦手持大聲公在街道巡遊，呼籲街坊關注社區事務。他們的一舉一動都值得讓社會反思——所謂社區事務，是否區區「蛇齋餅糭」可以了事？

在去年的區議會選舉之前，區議員議席普遍不如立法會受人重視。2015年及2011區議會投票率僅有47.01%及41.49%，兩屆投票率均較2016及2012年立法會選舉的58.28%及53.05%為低。建制派的「蛇齋餅糭」以蛇宴、食齋、派餅、派糭吸引長者及街坊投票，常被視為過去能控制區議會的關鍵。去年反修例期間舉行區議會選舉，非建制派亦只着眼於政治議題，予人輕視地區工作之感。「天水圍社區關注組」對於區務的認真態度，無疑值得一眾已成大人的區議員（或前區議員）學習。

「天水圍社區關注組」對於區務的認真態度，無疑值得一眾已成大人的區議員（或前區議員）學習。（資料圖片／盧翊銘攝）

誰讓小孩背負責任？

經歷過去的社會運動，啟發到這群小孩走向社區事務，願意花費寶貴的課後時光服務街坊。在「天水圍社區關注組」接受《香港01》訪問時，有成員因為「媽媽不准許」而無法出席。他們關注到菜檔的貨物阻街，也「成功爭取」領展更換商場的破裂地板，但在這麼一群小孩為社區貢獻同時，這些工作難道不也是政府的份內事嗎？

天水圍既為「缺憾城市」，要彌補這城市缺憾更是政府的應盡之義。天水圍的「缺憾」來源複雜，例如該區本身公屋過分集中、弱勢社群過度聚集，同時當區區內就業機會欠奉，社區設施不足，居民亦須在通勤上花費大量時間等。改善天水圍區內市民生活，政府便需要從城市規劃入手，例如在發展同時要顧及區內生活配套，改變市內休閒設施不足的現況，或透過建設全新商業核心區等，以解決天水圍居民跨區就業問題。

天水圍的缺憾既是區務層面的，也涉及城市規劃。正如天水圍社區關注組一眾「未來區議員」所言，天水圍並不悲情。面對天水圍的種種缺憾，政府始終難逃責任。