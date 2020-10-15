【深圳特區40年】見賢思齊　香港必須改革

國家主席習近周三（14日）在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上，讚揚這個昔日的邊陲小鎮只用了40年時間便走完國外許多大都市花上百年才走完的路，這評價是公允的。檢視深圳的成功秘訣，既有在地理上靠近香港這一已成陳腔濫調的原因，更重要是深圳具有不斷改革的意識和行動。反觀昔日的「深圳之師」香港卻陷入了改革停滯的迷障當中。與習近平同樣坐在大會台上的林鄭月娥看到深圳的成就，不知有何感想？

很大程度上，深圳是「文革」後中國在一窮二白下背水一戰的產物，也可說是中國從極左「文革」教條中「解放思想」的產物。從一開始，深圳什麼都不是，身處國際大都會的香港人更是對鄰居不屑一顧。但如今，深圳已完成從抄襲到創新、從粗放到精細、從對香港人自卑，再到對香港人自信的蛻變。如此種種都值得香港人平心靜氣地看待，更重要是透過見賢思齊，從後起之秀的成功經驗中檢視自身不足。

兩年前深圳GDP超越香港，網絡上多了人談論「新安縣」。歷史上，香港曾與深圳同屬新安縣，後來因歷史緣故而分開，香港先行發展，深圳則起步很遲。但隨着近年深圳後來居上，愈來愈多人戲稱兩地將會合二為一，甚至有人繪影繪聲地說無須等到2047年香港便會被深圳吞併。這種說法未免消極，它假設了香港已「無運行」，但為什麼我們積極一點，思考龜兔賽跑的寓意？為什麼香港和深圳不能各自各精彩？

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改革才是王道

答案在於改革。鄧小平在「改革開放」初期強調「解放思想」，習近平在今天強調「思想破冰」，意思都是不應拘泥於舊日一套，要敢於嘗試、敢於開創，把妨礙我們前進的障礙改革掉。對比深港兩地，如果深圳沒有改革，不會有騰訊、大疆這些科企，可能還是港人眼中的山寨城市。為什麼香港有許多一流人才和軟件，卻無法創造自己的騰訊和大疆？香港政府願意找地發展數碼港、迪士尼樂園，為什麼不願意撥出土地，為創科人才建立一個把意念轉化為成果的聚落？

從習近平的講話可知，中央會繼續激勵深圳發展，早前印發的《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020-2025年）》，便充份寄託了中央對深圳的期許。那麼香港在競敵面前應該續續躊躇，抑或奮發向上？如果港府痛定思痛，為香港的改革作出全盤規劃，以中長期的角度規劃未來發展，那麼香港絕對可與深圳各自各精彩；倘若再故步自封，那麼到深圳特區建立50周年時，香港位置又會是如何？