香港人介意林鄭月娥的不介意

深圳特區成立40周年之際，特首林鄭月娥周一（12日）接受《深圳衛視》訪問稱「我不是很介意人們總是說深圳本地生產總值（GDP）已經爬到香港頭上了」。或許林鄭是想表達深港互幫互助，攜手並進的誠意，只是這個「不介意」著實用得不夠高明，既沒有突出對深圳卓越成就的祝賀，也沒有顯示出作為香港領導人應有的見賢思齊反思。

林鄭的「不介意」引起不少香港人的「介意」。一水之隔的深圳和香港，差距已愈來愈大，體現差距的範疇的也愈來愈多。除了最引人注目的GDP外，大到房屋政策，科研發展，具體到環保電動車的推定等，香港人都能感受到來自深圳的趕超。面對這種趕超的「介意」並不是基於虛榮或攀比，而是對香港府施政的質疑，何以將一手好牌打得稀爛？

林鄭月娥接受深圳衛視訪問，稱不介意深圳的本地生產總值（GDP）超越香港。（深圳衛視截圖）

港府建屋、科研遜色

羅馬非一日建成，深圳和香港的差距也是從兩地政府在各項議題上的施政差異上逐步纍積。比如，在涉及民生根本的住房問題上，我們不難看到的兩地政府在施政理念和決心上的差異。深圳和香港面臨房價高企，居民置業住房難的問題。然而深圳在理念上強調「房住不炒」，香港政府卻在加快推售租置貨尾，把讓民安居理解為助民置業，只會加重炒房問題。為加大房屋供應，深圳在2018年以公眾利益為由，無償收回地處深圳福田中心區、佔地133公頃、只限1,700名高球場會員專享的高爾夫球場，並納入香蜜湖片區未來的規劃當中。反觀香港，樓市更熾熱，房屋問題更嚴峻，政府卻畏首畏尾，至今未使用《收回土地條例》，收回開發1700公頃的棕地和逾千公頃發展商囤積的農地。172公頃粉嶺高爾夫球場也只敢收回32公頃。

在涉及城市發展的科研推動上，則會看到兩個政府的重視和投入的不同。根據世界銀行數據， 2017年香港的科研經費投入佔GDP的0.7%，深圳科研經費投入佔GDP比重高達4.2%。又比如此次疫情中，研發出呼吸道傳染病快速測試系統的理工大學團隊成員之一霍文遜表示，理大數年前曾就相關的應用研究向創新及科技基金申請資助，最終卻落選。團隊從港府得到的資助是「零」，而正在籌組的生產線是由深圳市政府支持。

具體到例如推動環保電動車方面，深圳政府早在2015年開始對更置電動的士者，按更置規模給予獎勵。同時，對在汽油車經營年限到期前更換為電動的士者，根據提前的年數，政府給予置換數15%至30%的指標獎勵。反觀香港，卻幾乎只有綠色運輸試驗基金資助的士業界採用電動車，足見政策乏力。深圳政府的主動和香港政府的被動，導致了深圳在2018年12月實現了的士全面電動化，但香港的最後一輛純電動的士卻於同年十月「被劏車」。

中國大陸深圳特區建立40周年以來，市容產生很大變化。（視覺中國）

可見，從民生到發展，從政策到具體的環保措施，深圳政府對理念的把握更為準確，同時也更有行動力和魄力，日積月纍漸成今日港深的差距。這背後是基層市民蝸居劏房的逼仄，是一屆屆畢業生只能北上找工作和留在親友身邊不能兩全的為難，是香港日益惡化的環境窒礙了可持續發展的機會，這一切又豈是林鄭可以慷香港市民之慨，代說一句「不介意」了事？即將發表《施政報告》的林鄭月娥必須反思香港施政的不足，為他人高興的同時，也需自身努力奮進。