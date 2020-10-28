世界無核化還需多邊合作與互信

中美洲國家洪都拉斯正式批准《禁止核武器條約》（TPNW）後，聯合國上周六（24日）宣布，這項全球性禁止核武條約將於明年1月22日正式生效。已獲50個聯合國成員國批准的TPNW即將成為國際法，但聯合國安理會五名常任理事國並沒有簽署該條約，使至條約的實際作用未明。這不但反映出國家之間看待核器的觀念有明顯差別，也曝露出聯合國的先天制度缺憾。

自美國於二戰末期在日本的廣島、長崎投下兩枚原子彈，但這新武器不但將各國的軍備競賽推向新階段，同時亦創造出「人類毀滅」的可能性。目前全球約有1.4萬件核武器，雖然遠較冷戰尾聲的7萬件大幅減少，但據核歷史學家Alex Wellerstein公開的解密文件，當年有份研發核武的科學家指出，僅10至100個大型核彈的威力，已足以令人類處於危險當中。

雖然自1970年起國際社會漸漸意識到核武的潛在危險，並欲借《核不擴散條約》來約束國家發展核武，但並非所有國家都視之為促進和平的手段，情況如同安理會所有常任理事國和印度、巴基斯坦、朝鮮和以色列等擁核國是次皆抵制或反對TPNW。但這種對核武的執着和迷思，早已成為部分大國與小國的首要安全考慮。

2017年9月多國簽署《禁止核武器條約》，期望約束核武發展。（視覺中國）

大國小國的取態差異

對擁有「勢力範圍」的大國而言，擁核的必要性可總結於法國前總統戴高樂銳意發展核器時的論調：「⋯⋯感謝美國人的核武器能確保自由世界幾乎享有完全的保護⋯⋯但俄羅斯現在也擁有摧毀世界的武器⋯⋯當衝突可能發生時，美國自然會將自身的生存視作首要目標，不會考慮作出『核干預』」來保護其他地區，故擁核可視為軍事獨立、自主的表現；但小國而言，擁核不只是軍事獨立，更涉及政權存亡，如同朝鮮和伊朗等美國假想敵追逐核武，無非只欲在地緣政治的風險日增時，可借擁核作為槓桿，補足傳統軍事力量不足之處，以收割「以小制大」的恫嚇效果。

冷戰時期，不少支持擁核的國家皆相信「相互保證毀滅」的軍事戰略思想。這理論指出如果交戰雙方皆是擁核的國家，兩國意願上皆會避免全面滅絕的「攬炒」機會，盡可能維持「恐怖平衡」，從而達致一種既緊張又穩定的勢力均衡。不過這種博弈思維並非全無風險。首先，這理論要求交戰雙方遭敵擊後仍保有「二次打擊」的報復能力，因而使國家忌諱發動核戰；其次，當國家領袖誤信「恐怖平衡」不會被打破，或會以更草率、激進的立場看待外交事務，間接增加戰爭的風險。最後，一戰大戰的醞釀歷程已證明，即使眾國不欲見到戰爭爆發，誤判情報、領袖過度自信，甚或乎暗殺等隨機事件的偶然性，皆可點起星星之火。故不難理解為何世上有50個國家願意放棄發展核器的自主權，支持TPNW的規範，即國家不應發展、生產、製造或以其他方式獲得核武，亦不能威脅使用核武。

然而按現行聯合國架構，即使《條約》生效亦不見有機制可以懲處違規的國家。從簽署國數目而言，TPNW只有50個國家支持，約佔聯合國成員總數四分之一，而當中大多都是既沒能力、亦無意願建立「勢力範圍」的非洲小國和太平洋島國，認受性成疑。另外，由於安理會常任理事國任何一員皆有決議的否決權，即使安理會欲借制裁執行國際法，維護或恢復國際的和平與安全，終歸還是要五國一致同意才能成事。

但誠如2017年諾貝爾和平獎得主國際廢除核武運動的行政總監菲恩（Beatrice Fihn）所言，擁有或使用核武本為不道德，故核武不單純是國家安全的工具，更是將人類命運捆綁起來的發明。為了和平，一紙條約只是開始的一小步，國際社會要透過多邊合作的平台增加互信，才能走得更遠。