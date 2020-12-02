強積金踏入20周年　港人退休真有保障？

強積金計劃周二（1日）踏入20周年，一眾政府高官在其研討會裡齊聲肯定強積金的功能和貢獻。雖然計劃成功提升勞動人口退休保障的覆蓋率，但這距離「老有所依」的宏願仍然甚遠，而強積金「對沖」更會使僱員被裁時雪上加霜，難言可視為老年化社會的養老支柱。

2000年12月1日強積金制度正式推行，至今周二已20年。積金局當天舉辦「積金廿載︰回顧．前瞻」網絡研討會，探討計劃的未來發展。行政長官在致辭時表示，過去廿年不少優化和改革措施，已使強積金制度已成為市民退休儲備的重要部分；積金局主席黃友嘉亦指，計劃使逾八成半就業人口享有退休計劃保障，覆蓋率居於世界前列。

黃友嘉指，以數碼方式管理強積金將會成為新常態。（資料圖片/羅君豪攝）

行政費高、對沖未撤

即使上述觀點所言非虛，但強積金制度亦非全無漏洞。現時強積金的資產淨值可媲美港府的財政儲備，但亦非全港市民可享有豐厚財富。早在2005年，當時已有立法會議員指出，計劃的涵蓋範圍有限，未能保障低收入人士及非受僱人士（如家庭主婦），而且僱員亦須承受投資回報波動的風險。儘管扣除收費和開支後，強積金的年率化回報為4.2%，但亦別忘記金融海嘯和年初疫情爆發時，環球資產市場大幅波動，也令回報率大上大落。再者，如同獨立股評人David Webb估算和批評，強積金管理公司收費過高，基金經理的管理費或高達投資回報的三分之一。這也間接削弱強積金的應有功能。

不過最荒謬的還是強積金「對沖」。當年政府為誘使商界接受強制金，容許僱主可提取累算權益中其供款部份，以抵銷僱員按《僱傭條例》享有的遣散費或長期服務金。根據政府資料，每年約有超過30億元僱主強積金供款累算權益，被用作「對沖」遣散費或長期服務金，單是2016年就有49,300多名僱員強積金戶口被拿作上述用途，涉及款項高達38億元，而平均每宗「對沖」個案的強積金累算權益減少約78,300元。這個「明益」僱主的安排雖然稱作「對沖」，但實際卻是以員工應有的退休金款項，取代僱主裁員的支出和責任，說白點則是「貼錢炒自己」。雖然本屆政府曾在2017《施政報告》承諾取消強積金「對冲」安排，但迄今的態度還是處處推搪。目前立法會已全由建制派主導，惟勞福局竟將原定年底提交的取消強積金對沖草案，推遲至下屆立法會，置普羅大眾之福祉於不顧。

不論是強積金制度或是其他長者扶貧政策，如高齡津貼和長者生活津貼等，皆有不足之處和漏網之魚，難以取代全民退休保障，成為市民「老有所依」的防線。縱然本港民意早年對全民退保的爭議喋喋不休，但經過多年討論後，社會漸見共識，而理工大學在2018年的調查更顯示，有高達七成市民支持免經濟審查的全民退保，支持者涵概跨社會、跨年齡階層。儘管政府一直無視民間對全民退保的訴求，怕會撼動資本主義自力更生的「美德」，但現時不少長者在暮年苦無財政依靠，正是放任資本主義促成，故只有政府願意牽頭負起養老的責任，才能扭轉積弱多年的惡果。