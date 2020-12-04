火炭工廈疑似一劏十　成立法團便能了事？

油麻地一唐樓餐廳上月15日發生奪命火警，事件釀成7死11傷，大廈的管理及安全問題因此再引起社會關注。日前《香港01》又揭發火炭山尾街宇宙工業中心有業主表示大廈管理不善，亦懷疑大廈內有「一劏十」的違規改劃出現，業主擔憂大廈出現消防風險。雖然該大廈一直有法團及管理公司管理，但業主向雙方反映問題後卻仍未獲正視。

本港大廈管理問題叢生，「三無大廈」弊病百出尚待跟進之餘，即使是有法團、有管理公司的大廈業主也不見得能夠高枕無憂。為了保障市民生命財產安危，當局必須設法協調大廈加強相關管理。

即使是有法團、有管理公司的大廈業主也不見得能夠高枕無憂。（資料圖片）

「三無」問題仍須正視

政府自2011年起開始推行「大廈管理專業顧問服務計劃」，免費協助業主成立法團或協助法團恢復運作，可是上月審計處發表的審計報告卻發現，民政事務總署過去9年只協助到14%的「三無大廈」成立或恢復業主立案法團，有關工作成效差強人意。

此外，民政總署對於未來尚有多少「三無大廈」需要跟進的掌握亦不盡精確，例如署方記錄截至2019年5,255幢的數字就包括了獨立洋房、單人業權私人大廈等無法根據《條例》成立法團的建築，但卻未有備存該類大廈詳細數目的現成資料。

民政總署首先應整理清楚有待協助的「三無大廈」數字，其次亦須了解計劃承辦商長年收效甚微的原因，並且繼續推動更多業主參與「大廈管理專業顧問服務計劃」。

假若法團成立之後疏於管理，這也難言符合法團制度初衷。（資料圖片）

協助不止於成立法團

為未有法團的大廈盡快成立法團固然屬於當局職責，但其工作也不應止步於此，而是要真正達致改善大廈管理質素的目標才行。假若法團成立之後疏於管理，這也難言符合法團制度初衷，火炭宇宙工業中心情況便是最佳例證。這些大廈儘管一直有法團及管理公司，但其管理狀況仍然需要政府協助作出改善。

有宇宙工業中心業主指出，該大廈部分設施失修，通道、天台時有雜物，更有單位疑似涉及違法分租。但業主向法團和管理公司反映問題後依然未有人跟進，而且法團的資料透明度低、帳目亦不清不楚。同時因為工廈業主對於大廈法團事務的關注程度比一般住宅大廈更低，所以工廈業主要集合其他業主去改變法團現狀亦變得困難。

對於這些大廈，當局可研究另行推出計劃，協助業主介入疏於管理的立案法團或管理公司，適當時候甚至可擔當中間人角色，要求它們改善有關問題，以至集合業主意見推動法團改革等。在有關問題上，政府角色顯然不應限於促成大廈設立法團，在遇到重大管理問題時為業主提供協助亦相當重要。