政府推3D地圖、行人路網　開放數據之路莫回頭

地政總署在周四（３日）宣布開放更多關於香港地理的數據，分別是地圖應用程式介面，三維行人道路網和三維地圖，向智慧城市踏前一步。商界和市民更方便出行，查閱地址和建築物資訊。既然政府有心開放數據以改善市民生活和監察公務，各部門執行此原則時理應一致，莫在查冊等程序上自相矛盾。

地政總署正展開先導計劃，利用約150座大廈的建築圖，製作三維數碼模型，將室內環境三維數碼化，期望可於今年內完成。(發展局圖片)

助殘疾人士出行

在這回開放空間資訊種類中，最容易理解的是三維行人道路網，肢體殘疾人士尤其受惠，例如用家只需在「香港出行易」應用程式選定起點和終點，就可以路程中的行人路斜度、升降機、輪椅通道等，方便規劃行程。對欲了解地形、地區規劃的人來說，可視化三維地圖和地圖應用程式介面是好工具，因為可以輕鬆取得地形和建築物的外貌，以及最新的地形圖、影像地圖和地名標籤。

研發地理數據是政府邁向智慧城市、開放共享數據的一步。開放地理數據對官商民好處甚多，公共部門可以在統一平台發放資訊，助市民掌握現況。新冠疫情展示了掌握準確地理位置的重要，特別是患者住處、進出地點和防疫物資派發地點。民間則可以收集和分析數據，監察政府施政進度，例如道路維修工程有否逾時完成。商界則可利用數據完善樓宇座向、設計行人通道，決定哪兒開設店鋪會較少對手。

相較於普及的第三方網上地圖，政府提供的三維地圖優勝之處在於圖案解像度較佳，而且建築物的輪廓亦較清晰準確，不過其功能與內容仍有一些可以繼續改善之處，例如應該加入地名搜尋功能，以及收錄更新近的圖像，而非只取至較舊的2017、2018年。

土地數據關乎公眾利益

開放數據政策過去一年，政府部門合共推出760多項數據集。﹙香港01製圖﹚

談到與土地開放的數據開放，社會着緊的當然是地政數據，因為土地既是安居樂業之本，背後亦往往牽涉龐大的金錢利益。政府部門在製作精準的地景、地貌、地界的圖像資訊外，勿忘公開關於土地交易、業權和用途的資料。現時後三者資料只能付費或者辦事處查閱，不算真正公開。

在資訊散落和封閉的情況下，如果政府疏於執法，濫權者就可以肆意霸佔土地或改變使用權，而公眾亦難以判斷土地交易是否公平。這也是為什麼民間組織本土研究社要花費大量人力物力，才能勉強結合衛星圖片、實地考察和土地文件才能估算全港棕地的數目和分佈位置。《香港01》早前亦批評過在政府徵收土地過程中，擁有人有機會因為缺乏政府拒絕公開的價格資訊被壓低收地價，未能得到合理補償。

毋置諱言，即使政府已經把開放數據定為年度政策，並且設有時間表路線圖，但社會對政府執行的決心仍然抱有疑問。最明顯例子莫過於《鏗鏘集》編導查冊車牌作報道，卻因為申請時欠缺新聞活動選項被警方控告虛假陳述，此舉勢必阻嚇傳媒、律師和審計行業利用查冊核實資訊以至揭露不當行為。試問連傳媒按規矩、憑公眾利益查閱政府資訊也被阻，何況是開放給大眾？若要釋除疑慮，政府應先改善各部門的查冊程序，並在顧及私隱的條件下盡可能對外開放、禆益社會。