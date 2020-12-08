財政預算要開源　稅制改革宜考慮

財政司司長陳茂波周日（6日）發表網誌，指政府在疫情期間的總體支出增加，以及收入減少似是「無可避免」。雖然司長客觀地點出現實掣肘，認為如何開源節流是個極不容易的題目，但同時又承諾推動更多改善民生及社會服務的工作。故在制定新一份財政預算案時，當局亦要跳出既有框架，考慮擴闊稅基的可能性。

來屆的財政預算案的諮詢工作正式展開，陳茂波周日發表題為《變局中尋新局》的網誌，並首先指出自去年中本港經濟開始下行，加上受到疫到衝擊，使至政府在今個年度須面對史無前例的巨額赤字。即使各項紓緩措施已為政府帶來逾3千億港元赤字，並使本港的財政儲備由等於28個月的政府開支，大降至約13個月，但司長在警惕經常開支的增加速度之際，亦要切忌在經濟逆境裡過於保守，而忽略社會改善民生和經濟轉型的必要。

稅制關乎社會財富分配

儘管當下財赤數字創歷年新高值得警惕，但其性質和影響之別亦值得商榷。司長在文中以亞洲金融危機和是次危機作比照，說明是次經濟下行周期的財政儲備消耗速度非常急促，但如同司長亦有提及，不少紓緩措施和三輪的防疫抗疫基金，其性質主要為一次性的開支，不會構成長遠財政承擔。換句話，經濟周期有其發展規律且多有起伏，赤字長遠而言亦未必會對公共財政產生結構挑戰，故政府不必過慮。

反而，政府如何在開支踏入「整固期」時善用公共資源，既要兼顧到財政資源，又要改善和發展經濟、社會及民生，就顯得格外困難。縱然文章提及在編製下年度預算之初，當局會指示各部門人手編制維持「零增長」，但與此同時，政府亦會加快推出小型工程，增加建造行業的就業機會，又會正計劃推出新指施，支援受重創的行業，故在這些迫切開支當前，司長能否兼顧其提及人口高齡化的相關額外開支實屬疑問。

陳茂波雖然又指該局轄下的稅務政策組正在研究及評估，但每當政府需要開源節流時，總離不開只談不做的老模樣。本港稅制狹窄人所共知，稅制改革的呼聲亦存在多年，例如2007年公眾諮詢的最後報告中，當局不但已明確指出本港稅基狹窄，更寫道人口老化問題將日趨嚴重，將對公共財政帶來的壓力會愈來愈大。雖然文中並無擴闊稅基的具體方案，但亦建議政府應繼續研究，而立法會多年來亦不乏稅制改革的聲音，只是每當危機過後改革便不了了之。

雖然本港一直奉行簡單低稅率政策，而《基本法》第108條和第107條規定亦訂明公共開支的原則，但兩者皆沒有否定開徵新稅的可能性，關鍵僅在於政府能否坐言起行。在云云的稅種之中，雖然2007年的諮詢文件曾建議開徵商品及服務稅，並形容兩者為「最合適方案」，但畢竟兩者皆有累退性質，不但難以達到資源再分配之效，反而更會拉闊貧富差距，成為低收入人士的經濟負擔。若然政府有意開徵新稅，滿足公共財政的需要，其原則必定須立於稅制正義，以增加對低下階層的保障，其中股息率、資產增值稅和提高企業利得稅，較為符合社會財富重新分配的目標。但稅制改革討論多年，所欠的並非確切、可行的方案，而是一個敢於改變現狀的管治風格。