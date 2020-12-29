污水測出新冠病毒　政府應續支援醫學研究

政府周一（28日）向彩雲邨豐澤樓所有居民發強制檢測令，並找出最少三人初步確診。有異於過往例子，大廈迄今未有確診個案，但是香港大學跨學科團隊測出大廈污水含有新冠病毒，故懷疑有隱形患者。若果強制檢測結果真的發現患者，政府就可以先隔離患者，有機會在病毒擴散前盡早截斷傳播鏈，亦有助監察個別地區疫情。這類研究對抗疫和公共衛生大有禆益，政府應該加強支援，擴大抽樣規模，藉此表示支持學術界。

不少醫學研究指出，新冠病毒患者在出現病癥前三至十天，其糞便已經可以帶有病毒，數量愈高疫情愈廣泛。港大團隊在今年4月起着手研究在社區生活污水偵測新冠病毒，到了10月，項目獲得食物及衛生局醫療衛生研究基金400萬元資助及環境局支援，至今採集了超過300個樣本。

初步研究發現，污水病毒量的上升趨勢跟第四波疫情吻合。團隊起初在每區選取一些污水收集站測試，從而分析地區感染趨勢，後來發現豐澤樓持續五日內有四個樣本測出病毒，情況不尋常，極有可能有隱形患者居住大廈內。由於樣本只來自大廈渠口，無法得知住戶源頭，所以政府要求大廈所有居民強制檢測。翌日當局表示最少三人初步確診，可見做法有效。

12月28日，彩雲邨豐澤樓污水渠樣本持續驗出新冠病毒，政府公布居民要強制檢測，由下午到晚上持續有居民到來接受採樣。（歐嘉樂攝）

有助監測社區疫情

美國、澳洲、荷蘭、日本等國家也曾在生活污水偵測新冠病毒，有利有關當局找出潛在爆疫地點，香港大可仿效之。除了住宅大廈以外，醫院和學校也是重點監察的建築物。社會擔憂復課後學生在學校和宿舍會互相感染，渠管污水測試則有利政府監察學校有否爆發。

當然，化驗生活污水並非萬靈丹，隨時「走漏眼」，一來病毒量要達一定水平，不致被污水大量稀釋，二來採樣要夠頻密，採樣地點要精確，才可收集含病毒的污水樣本。另外，香港建築物渠管設計複雜，或者多幢大廈共用渠管，偵測病毒來源並非易事。雖然如此，這類測試的輔助監察功能仍然相當重要，政府未必需要每時每刻也要全民檢測，而是按樣本數據，集中在持續出現較多陽性結果的地點強制檢測，較符合成本效益。

彩雲邨豐澤樓連續5日有4個樣本對新冠病毒呈陽性反應，但至今仍未發現確診個案，大廈或有隱形傳播，當局向豐澤樓發強制檢測令。（張浩維攝）

支援科研工作政府豈可手軟

回顧最近一年，香港的大學界不斷對新冠病毒特性和抗擊疫情進行研究，部分更是先聲奪人。例如測出全球首宗二度確診病例，證明感染者不能終身免疫。另外也與國內外大學研發疫苗和病原體即時基因檢測診斷系統，足證香港學術成就。但政府的支援往往令人失望，包括港府無意資助診斷系統，又沒有對設置疫苗廠有實際支持。如今政府終於資助污水檢測，是挽回名聲的一步。

污水檢測初步研究獲肯定，下一步是改善研究質量和擴大樣本收集範圍，這需要更多化驗人手和儀器。港大團隊指國際上未有標準方法和對資料解讀的統一指引，政府好應就此增加項目撥款和張羅儀器，協助團隊訂立檢驗桯序，更快得出結果，增加測試準確比率。若然成功，其他地方自會參照香港標準，香港的科研實力名聲將更鞏固。