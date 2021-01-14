飛行總會缺跑道　港人如何「衝上雲霄」？

自舊啟德機場搬遷後，香港飛行總會成一直沒有跑道進行定翼飛行活動。直升機活動亦於2015年民航處發出禁航令後一併停止，導致總會一直依靠石崗軍營借出機場予會員作訓練及業餘飛行之用。解放軍駐港部隊以維修及疫情為由暫停開放機場超過一年，不少會員因無法滿足私人牌照所要求飛行時數，以致會員未能續領牌照。

成立至今近百年的香港飛行總會是本港唯一獲民航處認可，可提供飛行訓練及簽發私人飛行執照的機構。而政府與總會就覓地搬址問題一事自啟德機場搬遷起便開始拉鋸——民般處認為赤鱲角機場不適合進行民用飛行活動，而政府當時表示於2000年及2012曾向飛行總會提供的兩幅地皮，不過總會認為不適合。隨後啟德逐步發展，民航處以該處有多個建築地盤動工為由，在2015向總會下令禁飛，最終飛行總會只能繼續借用軍方機場。

政府與總會就搬遷問題商議不果，發展局終於在2014年底以「無法給予政策支持」為由，表示將不會為總會覓地重建，及後更指會適時收回地皮。香港政府在2019年的《施政報告》雖謂「香港作為國際航空樞紐」，但缺乏跑道的問題其實也影響機師人才培訓。

樂可均慨嘆其飛行、訓練官以及教官執照已逾期，總會內亦近乎無人持有有效牌照。（張浩維攝）

欠缺本地培訓 談何產業發展

飛行執照大致分為入門級別的休閒飛行執照（RPL）、進階的私人機師執照（PPL）、民航機師所需的商業機師執照（CPL），以及民營運輸機機師執照（ATPL）。市民若要以機師作為職業，大致需要首先取得RPL資格，之後再報讀PPL課程。而在考取PPL再累積足夠飛行時數後，才能開始報讀並考取CPL資格成為商業機師。

其中RPL及PPL便需要分別飛行25至30小時，無奈香港飛行總會只能在星期六日借用軍方機場，導致幾十小時的飛行時數，在本地卻需要花逾年才能累積。對比在澳洲可以幾乎日日飛行，以接近全日制的模式學習，澳洲最快可以在一個月內考牌。當然時數累積，有空域限制、飛行相關的工作數量等因素影響，但若本港能有足夠跑道讓私人飛機使用，長遠也將能加快讓更多本地人取得初階的飛行牌照，幫助他們踏上成為職業機師的道路。

香港要成為國際航空樞紐，視野不應停止在對於貨運量、客運量的追求，如何在港訓練本地機師，首先將私人的飛人牌照視為本地人材培訓的第一步，這些是香港政府目光所應投放的地方。面對香港飛行總會停飛的苦況，政府應盡快協調發展局、民航處重新為飛行總會尋找適合飛行活動的地方，再發展可以進行私人飛行活動的小型機場。政府既要培育航空業人材，總不能夠連一條飛行跑道都無法辦妥。