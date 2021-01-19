公屋愈來愈細　就因政府有地不用

民間團體本土研究社日前發表報告，批評香港私樓近年「納米化」。其實，公屋單位何嘗不是愈建愈小？有報章指出2020至2024年度落成的公屋，室內樓面面積21平方米或以下的小單位比例佔過半，較2015至2019年度落成的41%為高。房委會稱住戶人口降、地盤面積小，小單位比例增加，更指實際人均面積近年上升。這些回覆未免混淆視聽，實情是政府過往不肯大刀闊斧在新界開拓住屋用地，興建宜居住房。合理的居住面積有助舒緩生活壓迫感，願意在這城市安身立命，構想將來。這樣顯淺的道理，官員難道不明白麼？

公屋編配標準為75平方呎，但至今仍有逾萬擠迫戶的人均居住面積，低於75平方呎。（梁鵬威攝）

現時公屋單位的人均室內面積不得小於七平方米，惟房委會近年興建單位時，面積均僅停留在合格線，供一至二人入住的甲類單位，面積只及14平方米，二至三人的乙類單位也只有21平方米。尤有甚者，有報章整理房委會資料，2020至2024年度的甲、乙類單位佔52%，總數3.44萬個，較跟2015至2019年度落成單位高11個百分點。

不少人慨嘆公屋愈住愈小，甚至回到上一代的水平。1950、1960年代的七層大廈，單位面積也是11平方米左右，現在甲類單位只是多三平方米。雖然公屋單位面積在1980、1990年代逐步變寬，惟再在2000年左右起再次收窄。以五人單位為例，1992年的和諧式公屋單位面積達43.2平方米。但2003年的構件式公屋，面積減為37平方米。

房委會解釋欠說服力

1957年9月已完成興建的老虎岩邨，三座單翼徙置大廈(D，E和F座) 。（香港政府檔案處圖片）

房委會提出三點解釋現時小單位數量增加，即申請者的住戶人口下降、地盤環境有限、以及地盡其用。這些原因其實不具說服力，最多只道出房委會的難處。

首先，住戶人數下降，跟單位面積減少沒有直接關係。固然昔日的大家庭不復再，但房委會不宜僵化處事，把單位面積緊貼住戶成員數目計算。房委會不時反駁，縱使近年單位變小，實際人均居住面積其實增大，例如前年人均居住面積平均數達到13.3平方米。這說法只是強化新近單位細小的事實，甚或怪責舊有居民住得寬是不要得的味道。平情而論，一人單位面積達20平方米，三人單位至少40平方米，不算過分。

第二，地盤面積有限未必是房委會的責任，政府規劃過失則毋庸置疑。這個問題早已出現，房屋署前官員承認政府在2000年左右後批給房委會興建公屋的土地，不再是大面積平地，而是三尖八角、面積細小的土地，所以難以劃一採用標準大廈設計。

房委會要滿足公屋政策目標，輪候冊申請人三年內獲首次編配單位，但在上述限制下「地盡其用」，每個單位就要縮小。去屆政府高呼「寸土必爭」、「見縫插針」的思維，更加劇此亂象。

啟德證香港有平地建屋

啟晴邨和德朗邨均於2013年入伙

回頭想，2000年代的香港是否真的沒有大面積土地建屋？當然不是，只是政府一來把相當數量的地皮賣給地產商興建，二來政府不肯大規模發展新界閒置土地。別忘記，2006年起的數年，公屋落成量急降，新申請消化不來，是輪候冊長龍的重要原因，所謂新公屋不夠要地盡其用的說法是政府自招。以328公頃啟德新發展區為例，現時只得啟晴和德朗兩條公共屋邨，佔地僅逾九公頃，到近月才增撥土地給房協建資助房屋。只要當初多撥一兩塊土地興建公屋，每塊面積大一兩成，每戶面積有條件增大。

總的來說，政府的房屋規劃政策錯誤，加上房委會對住戶入住面積錙銖必較，導致當下和未來落成的公屋面積縮小。若然 問責官員雖然承諾積極開發土地，但只着重填海地，仍然輕視現成新界土地，而且即使承諾開發土地上的公營單位佔七成，但從未對面積發言。同理，今年《施政報告》宣告已覓得土地，滿足長遠房屋策略對未來十年公營住宅單位的需求，但文件沒有提及選址和規模，令人猜疑政府為達標而忽視居住環境質素，只當居民為罐頭沙甸魚，能擺在斗室內便算。

房屋不只用來居住，還是穩定生活，籌劃事業、家庭的地方。住得小未必限制想像，但一定感到生活逼人，孤單不安，也會增加同住家人之間的摩擦，損害精神和心理健康，對社會弊多於利。政府有志給港人安居樂業，那請官員從速改革房屋政策，開拓現有土地廣建公屋，參照其他大城市般，設立合理的人均最低居住面積，真正達致宜居城市。