【財政預算案】財政司司長應該如何投放支出？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-21 07:00

財政司司長即將公佈下年度的財政預算案，坊間已對開源一事有了頗多討論，但就支出用度分配方面意見相對較少，各方建議大部分集中在短期「派糖」一事，幾乎沒人去談宏觀資源分配及未來長遠投資的問題。然而香港社會現在陷入如斯窘局，很大程度上就是過去港府短視忽略本地財軸分配不公等深層次矛盾的結果，故此儘管我們當下尚未擺脫困境，亦不代表可以繼續維持短淺目光。

《基本法》第107條規定「香港特別行政區的財政預算以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長率相適應」，可是所謂「力求」、「避免」等語顯然並非硬性規定，因為回歸以來港府根本未曾達到百分之百收支完全平衡，也不是沒有出現過財政赤字。無奈財金官員總以此一條文掩飾其守財奴行徑，並用「審慣理財」、「財政紀律」等藉口包裝他們的不思作為，始終未肯大力投資社會發展未來。

陳茂波出席香港電台「眾言堂」節目，諮詢公眾對預算案的意見。（陳茂波網誌）

本地開支比例落後全球

根據2020年美國智庫傳統基金會的「經濟自由度指數」報告，全球首20位最自由經濟體裏只有台灣和新加坡過去三年的政府開支佔本地生產總值比例略微低於排名第2位的香港，其他17個國家和地區的政府開支佔比都是高於25%。此外，在180個提供相關資料的國家和地區裏，它們過去三年的政府開支佔生產總值比例的平均值和中位數分別為32.4%和31.1%，兩者均較數字為高。

與此同時，該報告還有164個國家和地區的政府開支佔比高於或等於香港的18.0%。除了上述的台灣與新加坡外，過去三年政府開支佔本地生產總值比例低於香港的便只有多明尼加、埃塞俄比亞、畿內亞、馬達加斯加、坦桑尼亞、印尼、土庫曼斯坦、乍得、中非、孟加拉、蘇丹、民主剛果、危地馬拉、尼日利亞及也門，可見香港預算開支仍較全球各地保守得多。

財政用度分配必須調整

除了整體預算開支額度保守之外，港府具體投放於不同財政組別的開支比例也有分配失衡情況。就以多數港人最關注的房屋問題為例，2017/18年度財政預算案投放在房屋領域的公共開支總額佔6.8%、經常開支佔3.8%，但這兩組數字之後一直減低，來到2019/20年度更加分別跌至只有5.0%和3.4%，正好顯示港府投放在解決房屋問題的資源比例愈來愈少。

去年財政預算案公布全民派錢一萬。（資料圖片）

過去兩年礙於社會運動及新冠疫情的影響，政府不得不先將資源投放在較有迫切性的相關用途，例如在衛生、保安領域的公共經常開支方面，2017/18年度財政預算案用於兩者的額度分別僅佔15.9%和10.5%，而在2019/20年度則急增至17.1%和10.8%，這自然壓縮了其他領域可供分配的資源。當下隨着國安法及疫苗抵港，上述兩大問題應該終結，財政開支如斯分配模式必須儘快調整回來。

為了改善疫情下更形突顯的社會不公，政府今年反而更應該增加開支發展公營房屋工程及擴張福利政策，這樣不但有助促進公平分配、減少貧富差距，甚至可以製造不少就業機會。假若一眾官員還是憂慮增加開支用度並不可行，那就請他們拿出真正的開源節流之法，要麼嘗試發行公債、改革稅制增添庫房收入，要麼考慮自己帶頭跟公務員減薪削酬降低庫房負擔，而非只會賣弄口乖，借維持財政穩健之名來繼續回避責任。