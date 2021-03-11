政府應該推動扶貧委員會早日功成身退

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-11 06:30

政務司司長張建宗周二（9日）主持第四屆扶貧委員會會議，會上通過改良基金醫療援助項目的經濟審查機制，以及增加「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」項目的撥款。然而扶貧委員會於2012年成立以來，本港貧窮人口不升反跌，已證明當局的臨時援助計劃成效有限，難以改變貧窮戶的處境。政府除了要反思扶貧政策的切入點，長遠亦要增撥資源，壓低市民在房屋、醫療、養老等範疇的生活開支。

張建宗周二以視像形式召開本屆扶貧委員會第三次會議，跟進特首林鄭月娥去年在《施政報告》提出的扶貧措施，並在會上通過兩項建議。委員會同意改良基金醫療援助項目的經濟審查機制，包括修訂持續申請個案每年可動用財務資源的計算方法、就所有藥物資助申請增加認可扣減項目，以及將首次申請的經濟審查有效期由12個月延長至18個月。

此外，委員會亦同意增撥5.7億元，投放至「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」，以應對申領住戶大幅超出預算，同時亦降低在職家庭津貼計劃的工時要求，以及限時放寬短期食物援助服務計劃的資產限額。

M型社會必須扭轉

在經濟環境惡化、失業率仍然高企下，雖然政府放寬援助項目的門檻可使更多人受惠，但這類臨時措施的扶貧成效終歸有限。自2013年政府首次訂立官方貧窮線後，本港的貧窮人口數字仍是長年高踞不下。2012年政策介入前本港貧窮人口為131萬，惟這9年間的數字仍徘徊在131萬至140萬人左右，期間只有一年錄得回落。更甚是，據去年公布的《2019年香港貧窮情況報告》（下稱《報告》），本港在疫情爆發後的貧窮人口升至149萬人，貧窮率為21.4%，兩者皆創下2009年後的新高。即使政府以疫情、反修例運動、中美貿易戰等原因來解釋數字攀升，貧窮人口的基數甚高也是不爭事實。

儘管政府現有綜援、長者生活津貼、關愛共享計劃等不少扶貧措施，但措施多屬臨時性質，長遠未必能使受眾真正脫貧。例如《報告》統計，低津和職津項目雖在2019年使4.76萬人脫貧，略多於前一年的4.24萬人，但對整體貧窮率的減幅則維持於0.6%，而長者生活津貼和綜援的貧窮率減幅則為2.2%。縱然政府強調政策介入已經令貧窮率下跌，但這些措施畢竟只能助基層一解燃眉之急，若然計劃終結他們的處境亦會打回原型。再者，撇除伴隨疫情而來的經濟衝擊，本港貧窮人口數字長年未見回落，足夠反映各項措施只能避免貧窮戶的處境變得更糟，而非徹底改善其生活環境。

扶貧委員會自2012年重新設立以來，多數推出津貼類型的措施，短期而言雖然有存續需要，但長遠而言根本無助減少貧窮。就以12萬戶住在木屋、寮屋和天台構築物的市民為例，在本港畸型地產市道下，他們不僅要以高昂租金來換取難以忍受的暫住居所，其住屋開支佔比過高，同時亦使本可用於醫療、膳食、子女教育的開支大減，無法將資源投資未來，突破社會層級向上流動。從過往十年的扶貧成效可見，不論是恆常現金項目或非恆常現金政策，兩者充其量只能避免貧窮問題惡化。扶貧政策的終極方向應該是扭轉「M型社會」為目標，幫助更多市民的收入重返貧窮線以上，並以普遍社會保障體系為目標，讓民眾在醫療、食物、房屋等範疇上有基本保障。政府應該制訂具體目標，實現經濟及社會結構的改革，讓扶貧委員會早日功成身退。